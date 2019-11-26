انتهت في البطولة العربية - الجزيرة (0) (2) الإسماعيلي.. الدراويش إلى ربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزيرة الإماراتي والإسماعيلي في دور الـ16 للبطولة العربية.

وفاز الإسماعيلي ذهابا 2-0، قبل خوض لقاء العودة في الإمارات.

طالع تشكيل الفريقين وتغطية لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق.+90 جوووووووول حازم مرسي يسجل الهدف الثاني للإسماعيلي بعد تمريرة عبد الرحمن مجدي

ق.87 جووووووول همام طارق يقتل المواجهة ويتقدم للإسماعيلي بهدف أول

ق.63 بطاقة صفراء لـ ييسيتش مدرب الإسماعيلي للاعتراض على التحكيم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: هدف ملغي لأصحاب الأرض بداع التسلل

ق6: أوووووه محمود عبد العاطي "دونجا" يهدر ركلة الجزاء، حارس المرمى يتصدى

ق4: عبد الرحمن مجدي يحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من مدافع الجزيرة

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل