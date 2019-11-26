طارق التائب: الأهلي ضمن 3 أندية عربية يمكن اعتبارها مؤسسات رياضية

أشاد النجم الليبي طارق التايب بـ3 أندية عربية هم الأهلي والهلال السعودي والترجي التونسي.

وقال التايب لقناة "الرياضية السعودية": "3 أندية في الوطن العربي هم الترجي التونسي والهلال السعودي والأهلي المصري يمكن اعتبارهم مؤسسات رياضية بفضل النظام داخل النادي".

وأوضح "نظام الفريق بسبب الشعار على القميص وليس اللاعبين".

وتابع "لا تسمع مشاكلهم، أتذكر أنني كنت ألعب في الصفاقسي التونسي وكنت أرى توتر رئيس النادي قبل مواجهة الترجي في الدربي قبل 4 أسابيع".

ثم أضاف "كنت في كل لقاء في تونس أتكلم عن الترجي بشكل إيجابي رغم أنني كرويا لم أحبهم لأنني ألعب في المنافس الجماهيري".

وأتم "الهلال نفس الأمر ويعيش استقرارا إداريا وفنيا، فأنا أرى أشخاصا يعملون في النادي منذ 2006".

يذكر أن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس الاتحاد العربي السابق لكرة القدم أعلن عن مواجهة بين الأهلي المصري والهلال السعودي في اعتزال طارق التايب. ( اقرأ التفاصيل )

ويمتلك النجم الليبي مسيرة كبيرة حيث مثل أندية بحجم أهلي طرابلس والصفاقسي والهلال.