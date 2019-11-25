محدّث انتهت – الجونة (0) - (4) الأهلي.. اكتساح أحمر
الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 16:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الجونة أمام الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.
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** الجونة (0) - (4) الأهلي
** انتهت
** عرضية أرضية من أزارو تصل إلى الشحات الذي استلم وسجل بسهولة في الشباك
** ق87 جوووووووووووول حسين الشحات والهدف الرابع
** ق80 مشاركة رمضان صبحي بدلا من أجايي
** ق77 وليد أزارو بدلا من مروان محسن.. التغيير الثاني لـ الأهلي
** ق66 مشاركة حسام عاشور بدلا من وليد سليمان.. التغيير الأول لـ الأهلي
** انطلاقة من عمرو السولية وعرضية وتخبط جديد من دفاع الجونة، قبل أن يحولها وليد سليمان رأسية في الشباك
** ق48 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثالث
** انطلاق الشوط الثاني
** الجونة (0) - (2) الأهلي
** نهاية الشوط الأول
** دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع
** عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وتخبط من دفاع الجونة قبل أن يحولها سليمان في الشباك.
** ق41 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثاني لـ الأهلي
** ق32 فرصة جديدة لـ الأهلي.. انطلاقة ومهارة وعرضية من الشحات إلى السولية الذي سدد ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى.
** ق27 تسديدة من حسين الشحات ومتابعة من أجايي ولكن حارس الجونة يتألق
** مرور ربع ساعة من عمر اللقاء والأهلي يضغط على مرمى الجونة
** تسديدة صاروخية من وليد سليمان هزت شباك الجونة وكتبت تقدم الأهلي.
** ق9 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الأول لـ الأهلي
** الجونة (0) - (0) الأهلي
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب الجونة