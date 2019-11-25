يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الجونة أمام الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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** الجونة (0) - (4) الأهلي

** انتهت

** عرضية أرضية من أزارو تصل إلى الشحات الذي استلم وسجل بسهولة في الشباك

** ق87 جوووووووووووول حسين الشحات والهدف الرابع

** ق80 مشاركة رمضان صبحي بدلا من أجايي

** ق77 وليد أزارو بدلا من مروان محسن.. التغيير الثاني لـ الأهلي

** ق66 مشاركة حسام عاشور بدلا من وليد سليمان.. التغيير الأول لـ الأهلي

** انطلاقة من عمرو السولية وعرضية وتخبط جديد من دفاع الجونة، قبل أن يحولها وليد سليمان رأسية في الشباك

** ق48 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثالث

** انطلاق الشوط الثاني

** الجونة (0) - (2) الأهلي

** نهاية الشوط الأول

** دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع

** عرضية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء وتخبط من دفاع الجونة قبل أن يحولها سليمان في الشباك.

** ق41 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الثاني لـ الأهلي

** ق32 فرصة جديدة لـ الأهلي.. انطلاقة ومهارة وعرضية من الشحات إلى السولية الذي سدد ولكن تسديدة الأخير خارج المرمى.

** ق27 تسديدة من حسين الشحات ومتابعة من أجايي ولكن حارس الجونة يتألق

** مرور ربع ساعة من عمر اللقاء والأهلي يضغط على مرمى الجونة

** تسديدة صاروخية من وليد سليمان هزت شباك الجونة وكتبت تقدم الأهلي.

** ق9 جوووووووووووول وليد سليمان والهدف الأول لـ الأهلي

** الجونة (0) - (0) الأهلي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب الجونة