انتهت - الاتحاد إلى ربع نهائي البطولة العربية

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 17:10

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

يحل الاتحاد السكندري المصري ضيفا على المحرق البحريني في إياب دور الـ 16 للبطولة العربية.

الاتحاد يمتلك أسبقية حققها ذهابا بفوزه في الإسكندرية 2-0، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف حتى يعبر إلى ربع النهائي للموسم الثاني على التوالي.

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انتهت

ق73 جوووووووووووووووول خالد قمر والهدف الأول للاتحاد السكندري

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق10 فرصة محققة لـ المحرق على مرمى الاتحاد ولكن عماد السيد يتألق

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الاتحاد السكندري المحرق البطولة العربية

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