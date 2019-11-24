انتهت نهائي أبطال آسيا – أوراوا (0) الهلال (2) الأزرق بطلا

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 11:42

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أوراوا ريد ضد الهلال، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدف مقابل لا شيء.

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نهاية المباراة

ق. 90 جوووووول ثاني للهلال! انطلاقة من كاريو وعرضية سجلها جوميس في المرمى.

ق. 73 جوووووول أول للهلال! مرتدة قادها كاريو ومررها إلى جيوفنكو، والذي أرسل عرضية أرضية، أودعها الدوسري في المرمى مسجلا الأول.

ق. 70 جيوفنكو يرسل عرضية يتسلمها جوميس داخل الست ياردات ويسد، لكن الحارس يتألق ويحولها إلى ركنية!!

ق. 66 ماذا أهدرت يا شهراني! محمد البريك يمر بشكل رائع ويرسل عرضية، قابلها الشهراني بتصويبة لكن فوق المرمى أيضا.

ق. 63 ركنية ينفذها جيوفنكو ويفشل الحارس في إمساكها، لكن جانج هيون سون يهدرها!

ق. 54 مخالفة نفذها جيوفنكو وقابلها عطيف بلمسة لكن فوق المرمى!

ق. 50 أخطر فرص الهلال! ياسر الشهراني أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر قابلها جوميس بتسديدة مباشرة ولكن الحارس نيشيكاوا تصدى لها.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 22 انطلاقة رائعة من شينزو كوروكي على الجهة اليسرى، وعرضية مهدها ناجاساوا إلى فابريسيو الذي سدد، لكن علي بلهي استبسل أمامه.

ق. 15 تصويبة قوية من الدوسري في يد الحارس.

ق. 9 أولى فرص أوراوا الخطرة. عرضية يخرج المعيوف عليها بشكل خاطئ، لكنه عاد وتألق بالارتماء أمام ناجاساوا لينقذ الكرة.

ق. 8 تمريرة تجمعل جوميس ينفرد بالمرمى لكن نيشيكاوا حارس أوراوا يخرج من مرماه ويمسك بالكرة من أمامه.

ق. 2 هجمة أولى للهلال. عرضية من كاريو ورأسية من سالم الدوسري لكن سهلة في يد الحارس.

بداية المباراة

دوري أبطال آسيا الهلال أوراوا

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