نهاية كأس ليبرتادوريس - ريفر بليت (1)-(2) فلامينجو.. الكأس برازيلية

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

ريفر بليت - بوكا جونيورز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامينجو البرازيلي ضد ريفر بليت الأرجنتيني.

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نهاية المباراة بفوز فلامينجو

ق +94: جوووووووووول هدف قاتل لفلامينجو عن طريق باربوسا

ق 87: جوووووووول التعادل لفريق فلامينجو في الوقت القاتل عن طريق باربوسا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريفر بليت 1-صفر

ق 14: جووووووول الهدف الأول للريفر بليت عن طريق بوري

انطلاق المباراة

ريفر بليت فلامينجو كأس ليبرتادوريس

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