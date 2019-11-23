نهاية كأس ليبرتادوريس - ريفر بليت (1)-(2) فلامينجو.. الكأس برازيلية
السبت، 23 نوفمبر 2019 - 21:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس ليبرتادوريس بين فلامينجو البرازيلي ضد ريفر بليت الأرجنتيني.
××××
نهاية المباراة بفوز فلامينجو
ق +94: جوووووووووول هدف قاتل لفلامينجو عن طريق باربوسا
ق 87: جوووووووول التعادل لفريق فلامينجو في الوقت القاتل عن طريق باربوسا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ريفر بليت 1-صفر
ق 14: جووووووول الهدف الأول للريفر بليت عن طريق بوري
انطلاق المباراة