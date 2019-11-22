ميسي يكشف قرار جوارديولا الذي دمر ريال مدريد وغير التاريخ

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 21:02

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

كشف ليونيل ميسي قائد برشلونة عن قرار بيب جوارديولا مدرب الفريق الكتالوني الأسبق ومانشستر سيتي الحالي والذي ساهم في اكتساح ريال مدريد في الكلاسيكو ومن ثم تغيير التاريخ.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال ميسي لموقع "أوترو" اليوم: "اللعب كمهاجم وهمي كان شيئا جميلا وكنت أحب اللعب بحرية حينما كنت طفلا".

وواصل "قبل لقاء الكلاسيكو في عام 2009 حدثني جوارديولا وأخبرني بإننا سنلعب بشكل مختلف عما اعتدنا القيام به".

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وأكمل ميسي "جوارديولا كان يريد أكبر عدد من اللاعبين في وسط الملعب للسيطرة أكثر على المباراة وخلق تفوق عددي على الخصم مع تقدم الجناحين للأمام خلف المدافعين".

وأردف "ذلك التغيير فاجأ الكل وريال مدريد تحديدا لأننا كنا نلعب بأسلوب مختلف طوال العام وغيرناه في ذلك الكلاسيكو ومن ثم أكملنا بتلك الطريقة طوال الموسم".

واكتسح برشلونة نظيره ريال مدريد بسداسية لهدفين في ملعب سانتياجو برنابيو في ذلك الوقت في عام 2009.

وعن الفوز بدوري أبطال أوروبا 2009 ضد مانشستر يونايتد بهدفين دون رد قال: "يونايتد كان فريقا رائعا جدا ولعبوا كرة قدم جميلة، الفوز أمامهم كان أفضل طريقة لإنهاء الموسم".

وأتم ميسي "عام 2009 كان تاريخيا لحصدنا كل البطولات التي شاركنا فيها بسبب طريقة اللعب التي لعبنا بها".

ميسي برشلونة ريال مدريد جوارديولا

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