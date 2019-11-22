انتهى نهائي إفريقيا – مصر (2) كوت ديفوار (1) مبرووووووك لمصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

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نهاية اللقاء

ق. 114 جووووووووووووووووووووووول ثان لمنتخب مصر. تصويبة من أحمد ياسر ريان يتصدى لها الحارس ويتابها رمضان صبحي في المرمى.

ق. 107 تبديلان لمنتخب مصر بدخول أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بدلا من عمار حمدي وعبد الرحمن مجدي.

ق. 106 عرضية من أحمد فتوح ورأسية من صلاح محسن بجانب القائم

بداية الوقت الإضافي الثان

ق. 98 عمار حمدي يخترق بشكل رائع ويمرر لعبد الرحمن مجدي الذي يسدد في الدفاع.

ق. 93 تصويبة قوية من دومبيا ويتصدى لها صبحي وترتد إلى داو الذي سدد لكن صبحي أنقذها.

بداية الوقت الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء للوقت الإضافي.

ق. 88 تعادل قاتل لكوت ديفوار. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها دومبيا بلمسة في المرمى.

ق. 82 تصويبة خطيرة من حامد تراوري بجانب القائم.

ق. 79 صلاح محسن يشارك بدلا من مصطفى محمد.

ق. 76 إصابة أكرم توفيق واللاعب يتلقى العلاج.

ق. 73 مرتدة رائعة قادها العراقي ومررها إلى عبد الرحمن مجدي الذي أعادها للعراقي، والذي سدد لكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

ق. 70 أخطر فرص كوت ديفوار عن طريق حامد تراوري وتصويبة لكن بعيدة عن المرمى,

ق. 69 تصويبة من أبو بكر دومبيا وصبحي يتصدى لها إلى ركنية.

ق. 69 عرضية من رمضان صبحي في يد الحارس.

ق. 67 عرضية من كريم العراقي لكن بعيدة عن المهاجمين

ق.53 دخول كوفي كواو بدلا من شيخ تيتي في صفوف كوت ديفوار.

ق. 49 إنذار لجيان تيري أماني بعد عرقلة عمار حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 مخالفة خطيرة لكوت ديفوار ينفذها حامد تراوري وترتطم بالقائم الأيسر.

ق. 36 جوووووووووول أوووووول لمنتخب مصر. توغل رااائع من رمضان وعرضية أرضية، يقابلها كريم العراقي بتصويبة في المرمى.

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ق. 34 عرضية خطيرة من عبد الرحمن مجدي والدفاع يبعدها قبل مصطفى محمد.

نصف ساعة مرت من اللقاء

ق. 24 عرضية من رمضان صبحي يبعدها الحارس على مرتين.

ق. 18 عرضية رائعة من عمار حمدي ويسدد مصطفى محمد لكن تصطدم بالدفاع

ق. 16 استلامة رائعة من كريم العراقي وعرضية سيئة في يد الحارس.

ق. 13 ركنية أولى للفراعنة بعد انطلاقة من كريم العراقي وتدخل الدفاع.

ق.3 سقوط مبكر لتابيي إيرا إليزير حارس كوت ديفوار

ق. 2 تصويبة أولى من بيكام لكن بعيدة عن المرمى.

بداية المباراة