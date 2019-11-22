انتهت حلم طوكيو - جنوب إفريقيا (2) 6 غانا (2) 5 .. البافانا إلى الأووولمبياد

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أمام غانا الأولمبي في مباراة المركز الثالث من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

الفائز بالمباراة يحصد بطاقة التأهل الأخيرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 رفقة مصر وكوت ديفوار.

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نتيجة ركلات الترجيح 6-5 وجنوب إفريقيا إلى الأووووولمبياد.

بداية ركلات الجزاء الترجيحية

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2

ق.84 صامويل أوبينج يسجل التعادل لـ غانا في وقت متأخر

ق.77 ماهالاتسي يهدر فرصة قتل المباراة ويضيع الثالث لـ جنوب إفريقيا

ق.76 منساه يهدر فرصة خطيرة بتسديدة أعلى العارضة

ق.62 البديل كوموهيلو ماهالاتسي يسجل الهدف الثاني لـ جنوب إفريقيا فور دخوله

ق.56 إيفانز منساه يدرك التعادل لـ غانا بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: جنوب إفريقيا 1-0 غانا

ق 30: ماذا أهدرت يا ليل فوستر، اللاعب داخل منطقة الجزاء في مواجهة حارس المرمى وحاول مراوغة الحارس والمدافع لكنه أهدر على جنوب إفريقيا فرصة الهدف الثاني.

ق 15: جووول لوثر سينج يتقدم إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية ارتطمت بقدم حبيب محمد وسكنت الشباك بكل هدوء تعلن عن تقدم جنوب إفريقيا بهدف أول.

بداية اللقاء