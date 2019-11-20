"حلمي منذ الطفولة تحقيق بطولة العالم، وصلت لنهائي النسخة الماضية وخسرت، حزنت وقتها لعدم تحقيق حلمي".

"أعلم أن الوصول للنهائي يعني أنني ضمن أفضل ٢ في العالم وفخور بذلك، لكن لم يكن كافيا لي، أريد تحقيق حلم الطفولة وكتابة إنجاز لي" طارق مؤمن يتحدث عن حلمه بعد الخسارة في نهائي بطولة العالم لنسخة 2018 - 2019.

ولكن توج طارق مؤمن بلقب بطولة العالم للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه الجمعة الماضية، ليصبح سادس مصري يحصل على لقب البطولة.

يتم طارق مؤمن عامه الـ 32 في فبراير المقبل، وانطلقت مسيرته الاحترافية في 2006 لكنه لم ينجح بالتتويج بلقب بطولة العالم من قبل أو الفوز بأي بطولة كبرى -مثل بطولات الجراند سلام في التنس-.

وصل طارق مؤمن إلى النهائي 24 مرة طوال مشواره قبل النسخة الأخيرة من بطولة العالم ولكنه لم يتوج سوى بستة ألقاب فقط وخسر 18 مباراة نهائية بينهم نهائي بطولة العالم الموسم الماضي.

ورغم عدم فوز طارق بلقب بطولة العالم للناشئين أو الفوز ببطولة كبرى على مستوى الرجال لكن حلمه دائما كان التتويج بلقب بطولة العالم للكبار رغم سجله السيء في النهائيات، طارق مؤمن هو المصنف الثاث عالميا.

ويستعرض لكم FilGoal.com مسيرة طارق مؤمن بتصريحات خاصة خلال حوارنا معه في أبريل الماضي أثناء بطولة الجونة الدولية.. ولكن على أنغام أغنية (أنا ابن مصر).

♫ ♪ هنا صدقت حلمي وبدأت ♫ ♪

لم تكن بداية طارق مؤمن مع اللعبة مثل أغلب اللاعبين الذين مارسوا اللعبة لتأثرهم ببطل سابق أو مشاهدة أحد أفراد العائلة يمارس اللعبة.

وقال طارق مؤمن عن ذلك: "بدايتي كانت مختلفة، ممارسة الاسكواش لم تكن باختياري ولكن أهلي من اختاروا لي تلك اللعبة، بدأت في نهاية 93 على ما أتذكر وفي تلك الفترة بدأ أحمد برادة في الظهور".

وأضاف مازحا "تم إجباري على ممارسة اللعبة من أهلي".

وتابع مؤمن "منذ بدايتي وكان الجميع يشيد بي ويؤكد أن لدي مقومات بطل عالم ومصنف أول عالميا في المستقبل، وبالفعل صدقت ذلك وبدأت مسيرتي".

وكشف طارق "من هنا بدأ حلمي منذ الطفولة، أتمنى التتويج بلقب بطولة العالم وحفر اسمي مع أبطال اللعبة".

وعن تعارض ذلك مع الدراسة والالتحاق بكلية الهندسة قال مؤمن: "كنت طالب متفوق ودائما درجاتي كانت مرتفعة، فشعر أهلي أنه ليس من الجيد أن يجعلوا تركيزي في الرياضة فقط مع ذلك التفوق الدراسي".

وتابع "أنا أيضا كنت أقول (حرام) أن أضيع ذلك المجهود خاصة وأن فترة الاسكواش كانت غير مضمونة، إذ يمكن إيقافك بسبب إصابة وإن لم يكن معي شهادة قوية كنت سأخسر كل شيء".

"تخرجت من الجامعة الأمريكية من كلية الهندسة قسم الإلكترونيات، رغم ذلك أرى أني استفدت كثيرا من فترة دراستي الهندسة وكان لذلك فارق حياتي بعد ذلك".

♫ ♪ شوفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي مش بتهد ♫ ♪

بدأ طارق مؤمن مسيرته بداية من موسم 2005 - 2006 لكنه لم ينجح في الوصول إلى قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم حتى أبريل 2013.

شهدت انطلاقة طارق تذبذب في الأداء والمستوى وحتى بعد وصوله لقائمة العشرة لاعبين الأفضل في العالم ولكن نجح بعد العديد من التجارب الثبات في مستواه أخر موسمين.

وقال طارق عن تلك الفترة: "في الحقيقة كانت لدي مشكلة في البداية، كنت أحقق الفوز على مصنفين أعلى مني ثم وبدون أسباب أخسر من لاعبي أقل في المستوى والتصنيف".

وأضاف طارق "عندما أكون في يومي يمكنني تحقيق الفوز على أي لاعب، لكن عندما يبتعد عني التوفيق لا أجد خطة بديلة وأخسر العديد من النقاط".

وتابع طارق مؤمن "بدأت العمل على ذلك، لا بد من إيجاد طريقة لإيقاف نزيف النقاط، وخطة بديلة تتوافق مع ما يحدث".

وكشف مؤمن "بدأت التعاون مع هيثم عفت المدير الفني في 2014 وبالفعل كان هناك تحسن وتطوير في تلك الجزئية والتغلب على ذلك بصورة كبيرة جدا".

♫ ♪ لا يوم سلمت ولا استسلمت ♫ ♪

تطور مستوى طارق مؤمن كثيرا في الفترة الأخيرة لكن رغم ذلك لم ينجح في تحقيق حلمه أو الفوز ببطولة كبرى.

وصل مؤمن إلى النهائي ثلاث مرات في ثلاث بطولات متتالية ولم يفز بلقب أي منهم ورغم ذلك لم يستسلم طارق لتحقيق حلمه.

وعن ذلك قال مؤمن: "كان أكثر ما استوقفني ما حدث عند وصولي إلى النهائي ثلاث مرات هذا العام ولم أفز بأي لقب منهم، حزنت كثيرا لماذا حدث معي ذلك؟".

"فكرت في الأمر أكثر من مرة، لكني مقتنع أنه توفيق من الله ولكن كنت أتسائل هل هو تقصير مني؟ لكن كنت أرى أن له عدة عوامل".

وشدد مؤمن "لا أعتقد أنه بسبب تفكيري في اقترابي من تحقيق إنجاز أو ارتباك، ربما يكون مشوار صعب للنهائي فأصل للنهاية متعبا".

وتابع "أدائي لم يكن متأثرا في أي مرة بعوامل نفسية، وأرى أن مستواي كان جيدا في تلك المباريات, على سبيل المثال نهائي بطولة العالم كانت مباراة قوية أمام علي فرج".

وواصل مؤمن حديثه "هناك عوامل أخرى بعيدة عن العوامل البدنية والنفسية، في واحدة من النهائيات التي وصلتها هذا العام تعرضت للتسمم قبل المباراة النهائية وبالطبع أثر ذلك عليّ كثيرا وقتها".

وعن اليأس من تلك الإخفاقات أوضح مؤمن "كنت أفكر في الأمر بالفعل، هل ستنتهي مسيرتي دون إنجاز قوي يذكر فيتم الحديث عن إنجازات للجميع وأنا لا".

وتابع مؤمن "أكثر ما كان يستفزني فوزي على أحد اللاعبين في نصف النهائي مثلا وأخسر من لاعب آخر في النهائي، البطولة التالية أفوز على من خسرت منه في النهائي ثم أخسر ممن فزت عليه في نصف النهائي".

وكشف مؤمن عن تغلبه على ذلك قائلا: "لدي إيمان داخلي أن ربنا يؤخر ذلك لي لتحقيق أمر كبير في النهاية، أنا اجتهد وأفعل كل ما عليّ ولا أعتقد أن النهاية ستكون عدم حصولي على أي شيء".

وشدد "مستمر في الاجتهاد حتى النهاية وأؤمن أن الله سيكافئني في النهاية وأحقق ما أريده بالتأكيد التأخير في المكسب له حكمة، الوصول للنهائي يعني أننا أفضل 2 من اللاعبين في تلك البطولة".

وعن رد فعله بالاقتراب من حلم الطفولة ثم الخسارة في النهائي قال مؤمن: "انهرت في البداية لمدة أكثر من ساعة بعد خسارة نهائي بطولة العالم، لكن شعرت أن ربنا لديه حكمة في ذلك، كيف كنت سأشارك في البطولة التالية بعد الفوز بها".

وشدد "من ضمن حكمة الله التي أشعر بها، أن قبل نهائي 2018 كان لقب بطولة العالم يكفيني، ربما كانت مسيرتي توقفت حال فوزي، عكس الآن فقدت ذلك الشعور ولدي رغبة كبيرة في تحقيق العديد من طموحاتي أريد اللقب وصدارة التصنيف".

وكشف طارق عن تحول رغبته "هدفي أصبح مختلفا، الوصول للنهائي لا يكفي، أسعى للفوز ببطولة كبرى أو الوصول لقمة التصنيف العالمي وسأعمل على ذلك الفترة المقبلة".

♫ ♪ هنا قلبي من جوه، ده اللي بيديني القوة ♫ ♪

نجح طارق مؤمن في تجاوز التفكير في اليأس والاستسلام، لكنه اعترف أن ذلك لم يكن ليحدث إلا عن طريق المقربين منه الذين وثقوا في قدراته.

وقال طارق مؤمن عن ذلك: "تخطيت تلك الفترة بسبب من هم حولي، زوجتي رنيم الوليلي وعائلتي وهيثم مدربي وأيضا مدرب اللياقة وفريقي بالكامل حتى المقربين مني وأصدقائي".

وشدد مؤمن "وثقوا في قدرتي على تحقيق الإنجازات والوصول لأبعد مدى، والصراحة كنت أقول لهم عمري يتقدم دون تحقيق ما أريده واللاعبين الأصغر مني بدأوا في تحقيق ما هو أفضل مني".

وأضاف مؤمن "كان لديهم ثقة تامة في قدراتي، وطالبوني بالاجتهاد والتركيز فقط وبعد ذلك سيتحقق ما أريد".

♫ ♪ من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي على الصعب ♫ ♪

حاول المقربون تحفيز طارق مؤمن بنموذج حي وحقيقي أمامه كي لا يفكر في تقدم عمره ومواصلة الاجتهاد.

وقال مؤمن: "عندما أتحدث مع المقربين مني عن تقدمي في العمر واقترابي من الاعتزال دون شيء، طالبوني بالنظر لبطل إنجلترا".

وأضاف "كان هناك مثال حي أمامي وهو الإنجليزي نك ماثيو إذ ظهرت طفرة مستواه بعد عمر الـ30 وحقق بطولة العالم وتصدر التصنيف العالمي بعد تقدمه في العمر".

وكشف مؤمن "هذا النموذج الذي كانوا يذكروني به دائما كان يجعلني أفكر أنهم على حق فعلا وأن يمكنني تحقيق ما أريد مستقبلا، فهناك من ينضج وعمره 19 عاما مثل رامي عاشور على سبيل المثال وهناك من يبدأ نضوجه بعد الثلاثين مثل ماثيو".

وشدد مؤمن "عندما وصلت إلى عمر 28 شعرت أنني أسير في حلقة مفرغة، لا أشعر بجديد في مسيرتي وفي الحقيقة بدأ الشك يتسرب داخلي".

وأوضح مؤمن "حتى الوقت الحالي لم أشعر بتغير بسبب عامل السن، تدريبي لا يختلف، وبالفعل كانوا هم على حق وبداية من 2018 ثبات المستوى بدأ يظهر".

♫ ♪ وأديك على الصعب قدرت ♫ ♪

الحدث: بطولة العالم في قطر - نوفمبر 2019 (تحقيق حلم الطفولة)

قبل انطلاق بطولة العالم قام الاتحاد الدولي بتصوير مقطع لكل لاعب يتحدث فيه عن مسيرته وطموحه في البطولة، وكان حديث طارق مؤمن بعنوان (الإيمان).

تحدث طارق مؤمن في الفيديو قائلا: "لدي حلم منذ الطفولة وهو تحقيق لقب بطولة العالم، وأن يكون اسمي مع هؤلاء الأبطال".

وأضاف مؤمن "لدي إيمان بقدرتي على تحقيق ذلك، أعتقد أنه حان الوقت للفوز باللقب".

واجه مؤمن العديد من التغيرات خلال البطولة، أبرزها كان تغيير قرعته قبل 3 أيام من انطلاق منافسات بطولة العالم بسبب انسحاب علي فرج حامل اللقب لظروف أسرية.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة العالم حضور زوجته رنيم الوليلي منذ البداية لدعم طارق مؤمن خلال البطولة.

وتوجه FilGoal.com لرنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا للحديث عن ذلك وقالت: "منذ يوم تتويجي بلقب بطولة العالم في 2017، واتخذت قرارا بحضور أي بطولة عالم للرجال حتى لو لم تقام في نفس توقيت بطولة السيدات، من أجل مساندة طارق".

"طارق كان سببا كبيرا في تتويجي باللقب، يمكنك تسمية موقفي بمحاولة رد ولو جزء صغير من الدعم الذي يقدمه لي باستمرار، لأن هذا بالفعل حلم حياته منذ الطفولة".

"منذ بداية الموسم وإعلان موعد البطولات، قررت الذهاب إلى قطر من طارق في جميع الأحوال سواء كان لدي الوقت أو لا".

وخلال البطولة نجح طارق مؤمن في ثمن النهائي تحويل تأخره أمام القطري عبد الله التميمي بشوطين مقابل شوط واحد إلى فوز صعب 3-2.

وكان طارق مؤمن قريبا من الإقصاء المبكر بعد أن وصلت النتيجة إلى 2-6 للاعب القطري في الشوط الرابع، ولم يفصله سوى 5 نقاط للتأهل لكن نجح طارق في تحويل ذلك إلى فوز ثمين.

وبسؤال رنيم الوليلي عن فقدان الأمل في التأهل خلال مباراة التميمي قالت: "بكل صراحة نعم، المباراة كانت صعبة جدا جدا، لكن الأهم هو إيمانه بقدراته وأنه صدّق حلمه وقدرته على العودة، وبالفعل تمالك أعصابه وصعد".

"أعتقد أنه تعامل مع الموقف الصعب طوال الأسبوع بصورة جيدة والحمد لله في النهاية".

"بالطبع أتمنى تتويجه باللقب دائما، لكن لدي يقين تام أن ما تريده سيحدث في الوقت المكتوب، خاصة أنه قريب أكثر من مرة وهذا يعني أن فرصته قائمة بالتأكيد".

"طارق شخص مجتهد جدا ولديه إمكانيات تؤهله للوصول إلى لقب بطولة العالم، لكن هذا توفيق ربنا وما عليك فقط أن تجتهد وتؤدي ما عليك".

وعن خروج بعض اللاعبين مبكرا قال مؤمن بعد التتويج باللقب: "البعض يظن أن طريقي كان سهلا ولكن هذا غير حقيقي، تغيير القرعة غيّر من حساباتي".

وأضاف "خروج كريم عبد الجواد من طريقي، اعتذار علي فرج عن المشاركة وإقصاء محمد الشوربجي، كل ذلك مثل ضغط أكبر عليّ، لكن أحمد الله أنني تعاملت بصورة جيدة".

وفي النهاية قال مؤمن بعد تتويجه "الحمد لله حققت حلم الطفولة بالتتويج باللقب الذي طالما تمنيت أن أحصده".

وأضاف "تخيلت وجودي هنا بعد التتويج بلقب بطولة العالم أكثر من مرة وكان لدي الكثير من الكلام، لكن الآن لا أعلم ماذا أقول هي لحظة فريدة بالنسبة لي".

وتابع "دخلت المباراة وهدفي تحقيق حلم الطفولة بالطبع، لكن الحمد لله تعاملت مع الموقف جيدا وضغط نهائي بطولة كبرى بهذا الحجم".

وأتم "أنا سعيد بالإنجاز الذي حققته مع زوجتي كأول زوجين يحققان لقب بطولة العالم في أي لعبة، قرأت عن ذلك يوم المباراة النهائية لكن سرعان ما أبعدت ذلك عن تفكيري".

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