بعد التأهل للأولمبياد.. البدري يثني على روح اللاعبين في رسالة لـ غريب

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 22:58

كتب : عاطف شادي

وائل رياض - محمد شوقي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

بعث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة تهنئة لشوقي غريب وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو بالفوز بثلاثية على منتخب جنوب أفريقيا.

وأثنى المدير الفني للمنتخب الأول في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم، بحسب بيان لاتحاد الكرة.

مع قدوم الـ24 من شهر يوليو المقبل وانطلاق منافسات كرة القدم في الأولمبياد ستنير شمس مصر سماء العاصمة اليابانية طوكيو.

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وفاز منتخب مصر على جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا أبدا إذ أن أقرب منتخب للفراعنة هو غانا الذي تأهل ست مرات فقط.

وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012.

وأفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في الأولمبياد هو الرابع في أولمبياد طوكيو كذلك والتي أقيمت في عام 1964.

هذا بالإضافة لتحقق نفس الإنجاز في أولمبياد أمستردام 1928.

سجل أهداف المباراة كل من رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 85 و89.

حلم طوكيو

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