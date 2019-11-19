شوقي غريب باكيا: قلت للاعبين إما الموت أو الذهاب لطوكيو.. ووعد للجماهير

بكى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما أثناء حديثه عن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال شوقي غريب لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "هذا التأهل هدية للجمهور المصري".

وأضاف "بين شوطي المباراة قلت للاعبين لو سنموت جميعا سنذهب إلى طوكيو ومن يشعر بعدم قدرته على المشاركة ليجلس هنا".

وأكمل "عدلت بعض الأشياء وطلبت من رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي التوغل أكثر لداخل الملعب وأعتقد أن ما حضرنا له بشكل جيد نفذناه في الملعب".

وعن الانتقادات الموجهة إليه قال: "أستمع للحديث الجيد ولا أبالي بأي شيء آخر، وفي النهاية أبارك لكل مصر التأهل".

وأتم شوقي غريب حديثه "سأفعل كل شيء لمصر لجلب ميدالية مثلما فعلتها في كأس العالم للشباب عام وظفرنا بالبرونزية آنذاك".