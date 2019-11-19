انتهت حلم طوكيو - مصر (3) جنوب إفريقيا (0).. الثااااااااالث

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

هدف مصر الأولمبي في جنوب إفريقيا

يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مصر تحتاج للانتصار من أجل ضمان الوصول رسميا للأولمبياد، ولعب المباراة النهائية أمام كوت ديفوار التي حجزت مقعدها في اليابان ووصلت للنهائي.

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نهاية اللقاء.. الفراعنة في طوكيو

ق89: الثاااااااااالث عبد الرحمن مجدي.

ق85: جووووول ثاني عبد الرحمن مجدي.

ق58: جوووول رمضان صبحي يتقدم من ركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: لوثر سينج وفرصة خطيرة للأولاد إذ مرر عرضية أرضية من الجانب الأيسر لكن فشل لاعب جنوب إفريقيا في لمسها أمام المرمى.

ق14: عرضية من فتوح ورأسية من مصطفى محمد في يد الحارس

ق8: سيابونجا نجيزانا يسدد ومحمد صبحي يتصدى على مرتين

انطلاق اللقاء

مصر الأولمبي حلم طوكيو

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