انتهت حلم طوكيو - كوت ديفوار (2) - (2) غانا.. الأفيال إلى الأولمبياد بركلات الترجيح

يلعب منتخب كوت ديفوار أمام غانا في نصف النهائي الأول لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على استاد القاهرة الدولي.

المنتخب الفائز يعبر إلى النهائي وإلى أولمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما ينتظر الخاسر فرصة ثانية في مباراة المركز الثالث.

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نهاية المباراة بانتصار كوت ديفوار 3-1 بركلات الترجيح.

حارس كوت ديفوار يتألق ويتصدى للركلة الثالثة ليهدي التأهل للنهائي ولأولمبياد طوكيو بعد الفوز 3-1 في ركلات الترجيح إثر تصديه لركلة كوابينا أوسو.

كوفي كواو يسجل الركلة الرابعة بطريقة جميلة وتسديدة قوية جدا ليعلن عن الهدف الثالث لغانا.

صامويل أوبينج يسجل الركلة الرابعة لغانا على طريقة بانينكا بطريقة رائعة ويعلن عن الهدف الثاني لغانا.

جونيور تراوري يسجل الركلة الثالثة للأفيال بنجاح والنتيجة تقدم كوت ديفوار 2-1.

إيفانز منساه يهدر الركلة الثالثة لغانا بعد تألق كبير من حارس كوت ديفوار الذي تصدى للتسديدة.

أبو بكر كيتا يهدر الركلة الثانية بعد تصدي حارس غانا لتسديدته، التعادل مستمر كذلك حتى الآن في ركلات الترجيح.

إيمانويل كودجو يهدر الركلة الثانية لغانا بعدما تصدى لها حارس كوت ديفوار بنجاح.

إسماعيل ديالو يسجل ركلة كوت ديفوار الأولى بنجاح.

إيمانويل لوموتي يسجل الركلة الأولى لغانا بنجاح.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول الإضافي.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب واللجوء للأشواط الإضافية.

ق92: التعااااااااااااااادل لغانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق إيفانز مانساه.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق88: جووووووووول يوسف داو يسجل هدفا قاتلا لمنتخب كوت ديفوار.

ق.50 جوووووول ياو يابوه يسجل هدف التعادل لـ غانا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 رأسية قوية من إسماعيل ديالو لاعب كوت ديفوار تصطدم بالعارضة وتعرف طريقها إلى خارج الملعب

ق.28 تبديل مبكر لـ غانا. دخول أوسو كوابينا

ق.25 جونيور تراوري لاعب كوت ديفوار يطلق تسديدة صاروخية بعيدة المدى، وباه حارس مرمى غانا يواصل التألق

ق.21 غير معقول! يوسف داو يهدر فرصة الهدف الثاني بغرابة شديدة

ق.17 شيخ تيميتي يهدر فرصة الهدف الثاني لـ كوت ديفوار بعد تصدي كوامي باه حارس مرمى غانا

ق.12 جوووول يوسف داو يسجل الهدف الأول لـ كوت ديفوار بعد تمريرة جونيور تراوري

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة