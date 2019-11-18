بالفيديو – ميسي يخطف تعادلا قاتلا للأرجنتين مع أوروجواي

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 23:31

كتب : محرر في الجول

ميسي و سواريز في ودية الأرجنتين و أوروجواي

خطف ليونيل ميسي نجم برشلونة تعادلا للأرجنتين مع أوروجواي بنتيجة 2-2 في مباراة ودية اليوم الاثنين.

وسجل ميسي هدفا من ركلة جزاء في الوقت الضائع، ليخطف لمنتخب التانجو التعادل.

افتتح منتخب أوروجواي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق إدينسون كافاني.

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واستقبل نجم باريس سان جيرمان عرضية متقنة من زميله لويس سواريز، ليسكنها الشباك بسهولة.

وأدرك سيرخيو أجويرو التعادل للأرجنتين في الدقيقة 63 من رأسية قابل بها ركلة حرة نفذها ميسي.

وبعد 5 دقائق فقط، رد سواريز بخطف التقدم من جديد لأوروجواي من ركلة حرة أكثر من رائعة.

وقبل انطلاق صافرة النهاية، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد أوروجواي بعدما لمست الكرة يد مارتين كاسيرس.

وبهدوء شديد، نفذ ميسي ركلة الجزاء بنجاح وأدرك التعادل للأرجنتين.

الهدف الذي سجله ميسي رقم 70 في مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين.

ميسي سواريز الأرجنتين أوروجواي

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