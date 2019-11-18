شوقي غريب يرد على انتقاد مصطفى محمد: لن يلتفت لذلك ورده سيكون في الملعب

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر الأولمبي

رد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على الانتقادات التي طالت مصطفى محمد مهاجم الفريق رغم تألقه في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

ويلعب منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في مصر والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب عن تلك الانتقادات: "مصطفى محمد لن يلتفت لمثل هذه الانتقادات فهو لاعب مهم في تشكيل الفراعنة خلال فعاليات البطولة".

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وشدد "أثق في قيادته للفريق للتأهل إلى النهائي وبلوغ أولمبياد طوكيو المقبل".

يحتاج المنتخب المصري إلى التأهل للمباراة النهائية من أجل ضمان الصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي "رد اللاعب سيكون في الملعب، ولا حاجة للتأكيد على قدرات مصطفى محمد خاصة أنه هداف البطولة وأفضل لاعب في الدور الأول".

وأتم غريب تصريحاته "أثق في مصطفى محمد فهو مستقبل كرة القدم المصرية في مركز المهاجم".

ويتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما برصيد 4 أهداف في 3 مباريات.

ولم يسبق للمنتخب المصري التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، وتقام في مصر حاليا النسخة الثالثة من المسابقة.

وكانت أفضل نتائج المنتخب المصري الحصول على برونزية أول نسخة عام 2011 والتأهل إلى أولمبياد لندن 2012.

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