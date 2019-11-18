منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين
الإثنين، 18 نوفمبر 2019 - 16:15
كتب : FilGoal
لقطة غريبة حدثت في لقاء منتخب مصر وجزر القمر الذي يقام اليوم الإثنين في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.
وأجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تبديله الأول بمشاركة حسين الشحات بدلا من محمد مجدي "أفشة".
لكن ما حدث هو أن أفشة ترك الملعب بين شوطي اللقاء لاستبداله ولكن الشحات لم يتواجد مع بداية الشوط الثاني.
وينص القانون إنه لا يمكن أن يبدأ أي لقاء إن كان عدد اللاعبين في أي فريق أقلمن 7 لاعبين.
وامتلك منتخب مصر 10 لاعبين لذا بدأ الشوط الثاني بشكل طبيعي حتى شارك الشحات في الدقيقة 48.
لاعبو منتخبنا الوطني بدأوا الشوط الثاني بعشرة لاعبين حتى تم التبديل في الدقيقة 48 pic.twitter.com/SbqW6JZoOK— FilGoal (@FilGoal) November 18, 2019