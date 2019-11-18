منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين

لقطة غريبة حدثت في لقاء منتخب مصر وجزر القمر الذي يقام اليوم الإثنين في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وأجرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر تبديله الأول بمشاركة حسين الشحات بدلا من محمد مجدي "أفشة".

لكن ما حدث هو أن أفشة ترك الملعب بين شوطي اللقاء لاستبداله ولكن الشحات لم يتواجد مع بداية الشوط الثاني.

وينص القانون إنه لا يمكن أن يبدأ أي لقاء إن كان عدد اللاعبين في أي فريق أقلمن 7 لاعبين.

وامتلك منتخب مصر 10 لاعبين لذا بدأ الشوط الثاني بشكل طبيعي حتى شارك الشحات في الدقيقة 48.