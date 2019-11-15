انتهت في تصفيات إفريقيا - تونس (4) (1) ليبيا

تستقبل تونس جارتها ليبيا في الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 على استاد رادس.

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نهاية المباراة

ق.89 وهبي الخزري يضيف الهدف الرابع لتونس

ق.52 سيف الدين الخاوي يضيف هدف تونس الثالث بتمريرة حاسمة من ساسي

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ق.51 هجمات متتالية من ليبيا وخطأ قاتل من ياسين مرياح يتبعه أنيس سالتو بتسديدة تصدى لها فاروق بن مصطفى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 حمدي الهوني يسجل هدف ليبيا الأول

ق.41 سيف الدين الخاوي يسجل الهدف الثاني لـ تونس

ق.33 وهبي الخزري يفتتح التسجيل لتونس بعد متابعة لركلة جزاء أهدرها

ق.32 محمود البنا يحتسب ركلة جزاء لتونس بعد عرقلة تعرض لها يوسف المساكني

ق.20 هدف ملغي لـ تونس سجله إلياس السخيري من وضعية تسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل