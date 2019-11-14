انتهت - مصر (2) الكاميرون (1).. الصدارة

الخميس، 14 نوفمبر 2019 - 19:25

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الهدف الثاني - الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والكاميرون الأولمبيين التي تقام في استاد القاهرة في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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ق79: رمضان صبحي يهدر فرصة هدف ثالث من انفراد بعد تصدي الحارس.

ق62: القائم الأيسر ينقذ مصر من تعادل الكاميرون اثر ركلة حرة مباشرة فرانك إيفينا.

ق50: مصطفى محمد يضيف الثاااني من رأسية رائعة اثر عرضية من إمام عاشور.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: المنتخب الكاميروني يسجل التعادل من عرضية لركنية سجلها اللاعب إريك مبيو

ق27: مصطفى محمد يستغل كرة عرضية من الجبهة اليمنى لكريم العراقي ويهز الشباك بهدفه الثالث في المسابقة

ق17: تدخل قوي من أسامة جلال على لاعب الكاميرون بالقدم في الوجه ليحصل على بطاقة صفراء.

ق5: التهديد الأول من الفراعنة وركلة حرة مباشرة خادعة من عبد الرحمن مجدي الذي سدد في الشباك بدلا من عرضية لكن مرت بجوار القائم الأيمن.

انطلاق اللقاء

حلم طوكيو مصر الأولمبي الكاميرون الأولمبي

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