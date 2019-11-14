انتهت تصفيات إفريقيا - مصر (1) - (1) كينيا.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وكينيا، ضمن مباريات الجولة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

ق. 81 الكرة تقف على الخط وتعود ثم يسدد النني بقوة وينقذها الحارس إلى ركنية.

ق. 75 أحمد جمعة يشارك بدلا من عمرو السولية.

ق68: خطأ مشترك من النني في إعادته الكرة للخلف ومن فتحي في عدم تشتيت الكرة ليسجل ميشيل أولونجا التعادل لكينيا.

ق65: التبديل الثاني لمصر بخروج أفشة ومشاركة النني.

ق63: التبديل الثالث لكينيا بخروج جوهانا أومولو ومشارك كينيث موجونا.

ق62: حجازي يشتت تسديدة قوية بفدائية من داخل منطقة الجزاء.

ق57: التبديل الأول لمصر بمشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من حسين الشحات.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: جوووووووول كهربا يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر بعد خطأ قاتل من لاعب كينيا في إعادة الكرة وتشتيت خاطئ من الحارس ليسدد في المرمى الخال من حارسه.

ق39: ركلة حرة لكينيا من على حدود منطقة جزاء مصر بعد لمسة يد على محمود علاء.

ق32: تمريرة أرضية وتسديدة تريزيجيه تذهب إلى خارج الملعب.

ق32: ركلة حرة لمنتخب مصر من الناحية اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.

ق30: تبديل اضطراري ثان لكينيا بخروج أيوب تيمبي ومشاركة كليف نياكيا.

ق24: تمريرة بينية رائعة من الشحات وتسديدة ضعيفة مجددا من كهربا تصدى لها حارس كينيا بقدمه.

ق23: ميشيل أولونجا يراوغ حجازي وعلاء ببراعة ولكن تسديدته تصدى لها الشناوي.

ق20: الشناوي ينقذ مصر من تلقي هدفا محققا من أيوب تيمبي بعدما مر بمراوغة رائعة من حجازي.

ق19: تسديدة ضعيفة من كهربا بعد بينية متقنة من أفشة.

ق12: حارس كينيا يتصدى لرأسية من حجازي بعد ركلة ركنية.

ق9: حارس كينيا باتريك ماتاسي يضطر للخروج مستبدلا بسبب الإصابة بعدما ارتطمت قدمه بأرضية الملعب ويشارك بدلا منه إيان أوتيينو.

ق5: توقف اللعب لإصابة حارس كينيا.

ق5: كهربا يستغل تمريرة خاطئة من حارس كينيا ويمرر الكرة لتريزيجيه الذي سدد مباشرة لكن تصويبته مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل