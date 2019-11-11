يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا الأولمبيين في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المجموعة الأولى.

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** انتهت

** ق81 جووووووووووووووووول رمضان صبحي والتعااااادل

** ق77 أحمد ياسر ريان بدلا من عمار حمدي

** ق74 كريم العراقي يطلق تسديدة صاروخية ولكن في العارضة

** ق66 خروج صلاح محسن ومشاركة عبد الرحمن مجدي

** هدف ملغي لـ رمضان صبحي بداعي التسلل

** ق46 هدف جديد لـ غانا بعد خطأ قاتل من محمد عبد السلام الذي مرر بالخطأ إلى محمد صبحي قبل أن ينجح مهاجم غانا في خطف الكرة والمرور من الحارس وهز الشباك

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق41 تسديدة صاروخية من رمضان صبحي يتألق أمامها حارس غانا

** عرضية من أحمد فتوح ورأسية ولا أروع من مصطفى محمد تهز الشباك

** ق17 جووووووووووووووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ مصر

** ق6 هدف أول لـ غانا عن طريق ياو يابوه بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حولها داخل الشباك

** انطلاق المباراة