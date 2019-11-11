محدّث انتهت – مصر (3) - (2) غانا.. الفراعنة إلى نصف النهائي

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 19:52

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - مصر - غانا - الأولمبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وغانا الأولمبيين في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحساب المجموعة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

** انتهت

** ق81 جووووووووووووووووول رمضان صبحي والتعااااادل

** ق77 أحمد ياسر ريان بدلا من عمار حمدي

** ق74 كريم العراقي يطلق تسديدة صاروخية ولكن في العارضة

** ق66 خروج صلاح محسن ومشاركة عبد الرحمن مجدي

** هدف ملغي لـ رمضان صبحي بداعي التسلل

** ق46 هدف جديد لـ غانا بعد خطأ قاتل من محمد عبد السلام الذي مرر بالخطأ إلى محمد صبحي قبل أن ينجح مهاجم غانا في خطف الكرة والمرور من الحارس وهز الشباك

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق41 تسديدة صاروخية من رمضان صبحي يتألق أمامها حارس غانا

** عرضية من أحمد فتوح ورأسية ولا أروع من مصطفى محمد تهز الشباك

** ق17 جووووووووووووووووول مصطفى محمد والهدف الأول لـ مصر

** ق6 هدف أول لـ غانا عن طريق ياو يابوه بعد عرضية داخل منطقة الجزاء حولها داخل الشباك

** انطلاق المباراة

حلم طوكيو مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

حلم طوكيو يقترب.. رجال منتخب مصر يغتالون مفاجأة غانا 10 دقيقة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - رمضان صبحي يكتب التاريخ بهدف مستحق في غانا 17 دقيقة | حلم طوكيو 2020
ضربة لـ الأهلي والمنتخب.. إصابة حمدي فتحي بقطع في غضروف الركبة 23 دقيقة | منتخب مصر
بالفيديو - الرأس الذهبية لـ مصطفى محمد تتعادل لمصر مع غانا ساعة | حلم طوكيو 2020
الزمالك يعلن إقامة عزاء لـ علاء علي ساعة | الدوري المصري
مران المنتخب - ظهور حجازي والنني وتريزيجيه ساعة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 2 مؤتمر #ليلة_الأبطال - مارسيلو عن تصريح "صورة صلاح": حاولت التحلي بالاحترام 3 وفاة اللاعب علاء علي 4 بالفيديو سلة - اعتراضات ومشادات بالجملة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل لربع نهائي الكأس

قد ينال إعجابك