انتهت - مالي (0) الكاميرون (1)

يلعب مالي أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان منتخب الكاميرون قد تعادل في الجولة الافتتاحية مع غانا بهدف لكل منهما، بينما خسرت مالي أمام مصر بهدف دون رد.

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انتهت

** ق76 جووووول إيفانا والهدف الأول لـ الكاميرون في مرمى مالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.8 هدف ملغي لمنتخب مالي بداعي التسلل.

انطلاق المباراة