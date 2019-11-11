انتهت - مالي (0) الكاميرون (1)

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

لاعبو الكاميرون يحتفلون بهدف مارك إيفينا في غانا

يلعب مالي أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وكان منتخب الكاميرون قد تعادل في الجولة الافتتاحية مع غانا بهدف لكل منهما، بينما خسرت مالي أمام مصر بهدف دون رد.

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انتهت

** ق76 جووووول إيفانا والهدف الأول لـ الكاميرون في مرمى مالي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.8 هدف ملغي لمنتخب مالي بداعي التسلل.

انطلاق المباراة

حلم طوكيو أمم إفريقيا تحت 23 عاما الكاميرون مالي

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