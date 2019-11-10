بالفيديو – هدف جدلي وآخر لصلاح بالرأس.. ليفربول يضرب سيتي بثنائية في 7 دقائق

لم يمهل ليفربول الفرصة لمانشستر سيتي إلا لست دقائق قبل تسجيل الهدف الأول.

ليفربول تقدم على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، بعد مرور ثلث ساعة من اللقاء.

وسجل فابينيو هدف ليفربول الأول في الدقيقة السابعة. هجمة لمانشستر سيتي خلفت لمسة في يد ترينت أرنولد ظهير أيمن ليفربول. لاعبو مانشستر سيتي طالبوا بركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو أظهرت أن الكرة لمست يد بيرناردو سيلفا قبلها.

اللعب استمر ووصلت الكرة إلى فابينيو الذي أطلق قذيفة رائعة في مرمى كلاوديو برافو.

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وفي الدقيقة الـ12 أضاف محمد صلاح هدفا ثانيا لليفربول. عرضية من أندرو روبيرتسون، قابلها صلاح برأسية رائعة أضاف بها الهدف الثاني.

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الهدف هو الرابع لمحمد صلاح في ثمان مباريات خاضهم أمام مانشستر سيتي، بجانب صناعة هدفين.