مستشفى الإسماعيلي – جبيرة لـ صانع ألعاب الفريق بعد تمزق أربطة الكاحل

وضع مصطفى فارس صانع ألعاب الإسماعيلي قدمه في جبيرة، بعد تعرض لتمزق في الرباطين الداخلي والخارجي للكاحل.

ويخضع فارس لكشف طبي لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي إن اللاعب يحتاج لـ10 أيام للعودة.

وتضم قائمة المصابين في الإسماعيلية كل من محمد حمدي زكي، وأحمد أيمن، ومحمد هاشم.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مواجهات خاضها حتى الآن.

وحددت لجنة المسابقات في وقت سابق يوم 30 نوفمبر المقبل لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، فيما يواجه الدراويش طنطا يوم 3 ديسمبر في الجولة الخامسة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 2-0 ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، ويواجهه إيابا يوم 26 نوفمبر.