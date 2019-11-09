انتهت في إسبانيا - برشلونة (4) (1) سيلتا فيجو.. ميسي الممتع

يستقبل برشلونة نظيره سيلتا فيجو على ملعب كامب نو في الجولة 13 للدوري الإسباني.

برشلونة يمتلك 22 نقطة في المركز الثالث مؤقتا ويسعى للفوز والالتحاق بـ ريال مدريد في الصدارة، فيما يمتلك سيلتا 9 نقاط في المركز 18.

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نهاية المباراة

ق.88 أولازا يستمر في مباراته الفردية مع ميسي ويهدر ركلة حرة مباشرة بعد تصدي مارك أندري تير شتيجن

ق.85 سيرخيو بوسكيتس يسجل هدف برشلونة الرابع بتسديدة أرضية

ق.73 خروج جريزمان ودخول لويس سواريز

ق.62 ميسي يمرر لـ جريزمان والأخير يهدر في مواجهة المرمى بعد تصدي روبن بلانكو

ق.48 جووووووووول ميسي يسجل هدفا ثالثا من ركلة حرة مباشرة مجددا

بداية الشوط الثاني بدخول عثمان ديمبيلي مكان أنسو فاتي

نهاية الشوط الأول

ق.45 جوووووول ميسي يرد بهدف من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.42 لوكاس أولازا يسجل هدف التعادل لـ سيلتا من ركلة حرة مباشرة

ق.41 ليونيل ميسي يتحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلته لـ بابي ديوب

ق.23 خروج نيلسون سيميدو للإصابة ودخول سيرخيو بوسكيتس

ق.23 جوووووول ميسي يسجل الهدف الأول لـ برشلونة من ركلة جزاء

ق.21 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد لمسة يد على جوزيف أيدو مدافع سيلتا فيجو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل