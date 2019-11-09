بالفيديو - بنزيمة يتخطى بوشكاش ويدخل التاريخ

السبت، 09 نوفمبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - إيبار

واصل كريم بنزيمة تحقيق الأرقام الفردية مع ريال مدريد، وسجل هدفين في شباك إيبار.

ريال مدريد أنهى الشوط الأول متقدما على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد، أحدها عن طريق القائد سيرخيو راموس، فيما تكفل بنزيمة بالبقية.

هدفا بنزيمة في الدقيقتين 17 و29، رفعا رصيده الإجمالي من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 157 هدفا.

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ليتجاوز بنزيمة الأسطورة المجرية فيرنتش بوشكاش صاحب الـ 156 هدفا في الليجا بقميص ريال مدريد.

ليصير بنزيمة سادس أكثر الهدافين في تاريخ ريال مدريد بمسابقة الدوري، خلف كريستيانو رونالدو (311)، وراؤول جونزاليس (228)، وألفريدو دي ستيفانو (186)، وأوجو سانشيز (164).

كما بات بنزيمة الهداف رقم 18 عموما على قائمة هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ.

الهدف هو الخامس لـ بنزيمة في مسيرته بشباك إيبار، ليعادل عدد أهداف كريستيانو رونالدو في شباك الفريق الباسكي.

وبتسجيله ركلة الجزاء التي أتى منها الهدف الثالث، يكون بنزيمة قد نجح في ترجمة كل ركلات الجزاء الثمانية التي نفذها في مسيرته الرسمية مع ريال مدريد.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني، متجاوزا جيرارد مورينو لاعب فياريال الذي سجل 9 أهداف.

ريال مدريد إيبار الدوري الإسباني كريم بنزيمة

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