انتهت نهائي آسيا - الهلال (1) أوراوا (0) نهاية المباراة بفوز أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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نهاية اللقاء

ق. 85 نواف العابد يشارك بدلا من جيوفنكو

ق. 73 تصويبة من جيوفنكي في يد الحارس.

ق. 71 الهلال يسجل الثاني وحكم الراية يلغي بداع التسلل.

ق. 65 عرضية من ياسر الشهراني، أبعدها الحارس ووصلت إلى جيوفنكو، لكن الإيطالي سدد في الدفاع وضاعت الهجمة.

ق. 59 جووووووووول أوووول عرضية رائعة من محمد البريك، ورأسية من كاريو في المرمى بعد الخروج الخاطيء من الحارس.

هدف ⚽️ وأخيرا.. كاريو يفك الشفرة الياباني 💪 الهلال 1 أوراوا 0#ACLFinal #HILvURA pic.twitter.com/HwJAEhw4XV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2019

ق. 57 تمريرة من جيوفنكي إلى سالم الدوسري الذي استلمها بصدره ثم سدد في الشباك الجانبية للمرمى.

ق. 53 مخالفة ينفذها جيوفنكي في الدفاع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 اختراق جديد من كاريو وعرضية إلى سيباستيان جيوفنكي، لكن الإيطالي سدد وتصدى لها هاروكي فوكوشيما ببراعة.

ق. 32 ركنية تنفذ ويقابلها أندريه كاريو برأسية ويتصدى لها الحارس لترتد إلى البليهي الذي يلمسها بجانب القائم.

** ق27 فرصة خطيرة للغاية لـ الهلال على مرمى أوراوا ولكن مدافع الفريق الياباني يبعدها من عند خط المرمى بعد تسديدة جيوفينكو

#دوري_ابطال_اسيا ⚽️ الدفاع الياباني يخرج الكرة من خط المرمى بأعجوبة بعد هجمة مرتدة ولا أروع من الهلال!#ACLFinal #HILvURA pic.twitter.com/3iIruB3VrK — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2019

** ق16 دفاع الهلال يبدأ فرصة محققة للفريق اليابني من عند خط المرمى

** فرصة أولى خطيرة للهلال في الدقيقة 12 عن طريق جيوفينكو ولكن تسديدته تُبعد لركنية مرت بلا خطورة في النهاية

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة