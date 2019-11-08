انتهت حلم طوكيو – مصر (1) مالي (0) نهاية المباراة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف مصطفى محمد في مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، بين مصر ومالي.

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نهاية المباراة بفوز أول للفراعنة.

ق. 90 تبديل أخير لمنتخب مصر بدخول غنام محمد بدلا من صلاح محسن.

ق. 88 تصويبة رائعة من بوباكر تراوري، أنقذها محمد صبحي ببراعة على مرتين.

ق. 77 تصويبة من باجايوكو في يد محمد صبحي

ق. 76 كريم العراقي يسقط على الأرض ويمسك بالعضلة الخلفية.

ق. 74 عبد الرحمن مجدي يشارك بدلا من مصطفى محمد.

ق. 68 فرصة خطيرة لمنتخب مالي وأحمد رمضان بيكهاك ينقذ الموقف.

ق. 48 رأسية رائعة من باجايكو أنقذها محمد صبحي وارتدت إلى إبراهيما كونيه الذي صوب صاروخ في القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 انطلاقة من كريم العراقي على الجهة اليمنى، وعرضية لا تجد متابع

ق. 40 تصويبة من محمد عبد السلام فوق المرمى.

ق. 29 جووووووول أووول مصطفى محمد يسجل الأول برأسية رائعة. عرضية من أحمد فتوح ورأسية رائعة من مصطفى محمد في المرمى.

ق. 28 تصويبة قوية من أسامة جلال بعيدة عن المرمى.

ق. 23 عرضية من عمار حمدي ورأسية من فتوح في يد الحارس.

ق. 22 ركنية لمنتخب مصر ينفذها أحمد فتوح ويقابلها بيكهام برأسية تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية جديدة.

ق. 14 عمار حمدي يشارك بدلا من ناصر ماهر المصاب.

ق. 12 إصابة ناصر ماهر في الكتف واللاعب يطلب الاستبدال

ق. 8 رد من مالي بتصويبة من البلال تراوري بجانب القائم.

ق. 7 عرضية من رمضان صبحي ورأسية من صلاح محسن في يد الحارس.

ق. 2 ضغط مبكر لمنتخب مصر وركنية أولى

بداية المباراة

حلم طوكيو منتخب مصر الأوليمبي

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