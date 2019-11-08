تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-11-2019 والقنوات الناقلة.. بداية حلم الوصول لـ طوكيو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 - 00:28

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - جنوب إفريقيا

حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020 يبدأ اليوم الجمعة للمنتخب المصري.. فأهلا بكم في يوم الجمعة الكروي.

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منتخب مصر الأوليمبي يواجه نظيره المالي في بداية كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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لقاء يقام في السابعة مساءً على قناة تايم سبورت الأرضي وبي إن سبورتس 10.

ويلعب منتخب الكاميرون الأوليمبي ضد منتخب غانا الأوليمبي في العاشرة مساءً على تايم الأرضي وبي إن سبورتس 10.

وتنطلق الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي في العاشرة مساءً.

نورويتش سيتي ضد واتفورد على بي إن سبورتس 2.

وكحال الدوري الإنجليزي، تنطلق الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني يوم الجمعة أيضا.

ريال سوسيداد يواجه ليجانيس في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يلعب ساسولو ضد بولونيا في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب كولن ضد هوفنهايم في الجولة الـ 11 من الدوري الألماني في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 5.

وفي فرنسا، يلعب نيس ضد بوردو في العاشرة إلا ربع مساءً ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي على بي إن سبورتس 6.

ويلعب ديسبورتيفو أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا" أمام جل فيسنتي في الدوري البرتغالي في العاشرة والنصف مساءً في لقاء غير مذاع.

ويلعب قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه كريم حافظ أمام فنرباهتشة في السابعة والنصف مساءً في تركيا في لقاء غير مذاع أيضا.

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مواعيد مباريات اليوم حلم طوكيو 2020 أولمبياد إنجلترا

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