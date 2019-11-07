انتهت مباراة ودية – مصر (1) - (0) ليبيريا.. حمدي فتحي المنقذ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر وليبيريا، في مباراة ودية على استاد برج العرب، استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2021.

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نهاية اللقاء

ق89: نزول أيمن أشرف بدلا من عمر السولية.

ق88: عرضية من محمد هاني وتسديدة ضعيفة من أحمد سيد زيزو في يد الحارس.

ق86: كريستوفر جاكسون مهاجم ليبيريا يتعرض للطرد بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل قوي على حمدي فتحي.

ق85: حمدي فتحي يسجل هدف التقدم بعد عرضية من محمد هاني سددها أرضية لتسكن الشباك معلنا عن تقدم المنتخب.

ق83: حسام حسن بدلا محمد مجدي أفشة في سابع تغيير لمنتخب مصر.

ق79: رأسية من مهاجم ليبيريا تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي في أخطر هجمات المباراة.

ق78: إنذار لمروان حمدي بعد تدخل مع حارس المرمى أثناء محاولة اللحاق بالكرة داخل منطقة الجزاء.

ق76: إنذار آخر على عناصر لاعبي ليبيريا وبالتحديد اللاعب أرماه فيكاتيا بعد تدخل عنيف على باهر المحمدي

ق75: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمنتخب بعد عرقلة أحمد سيد "زيزو" داخل المنطقة

ق74: إنذار لبن بايتييه مدافع ليبيريا بسبب تدخل عنيف على أحمد سيد "زيزو".

ق66: عبد الله جمعة مكان محمود وحيد

ق59: خروج أحمد فتحي ومشاركة محمد هاني، وخروج محمود علاء ومشاركة باهر المحمدي

ق53: حمدي فتحي يشارك بدلا من طارق حامد

مروان حمدي يشارك بدلا من أحمد جمعة، وانطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: خروج حسين الشحات مصابا ومشاركة كريم طارق

ق36: إنذار آخر على بنجامين دو بسبب تدخل عنيف على حسين الشحات، وجناح المنتخب يسقط على الأرض

ق33: إنذار لكريستوفر جاكسون بعد تدخل قوي على عمرو السولية.

ق21: تسديدة من الشحات يتصدى لها آشلي ويليامز حارس ليبيريا

ق19: تمريرة أخرى من أفشة ويضع زيزو أمام مرمى ليبيريا، يحاول مراوغة الحارس لكنه يفشل والكرة تتحول لركنية.

ق9: أحمد جمعة يهدر فرصة أمام المرمى الخالي

ق4: رأسية أحمد جمعة تخطئ مرمى ليبيريا

ق1: زيزو يهدر التقدم على منتخب مصر بعد تمريرة حريرية من أفشة.

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل