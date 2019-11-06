انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (6) جالاتاسراي (0).. باريس يتأهل
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 21:42
كتب : FilGoal
يستقبل ريال مدريد ضيفه جالاتاسراي أملا في استعادة مسار الانتصارات الغائبة واسترجعاه سجله الجيد أوروبيا.
6 مباريات تقام في نفس التوقيت بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
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ريال مدريد وجالاتسراي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق92: رودريجووووو هاتريك.
ق81: جووول بنزيمة يسجل من جديد الهدف الخامس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: بنزيمة والراااااابع بعد تمريرة من رودريجو.
ق39: كاسيميرو يسجل هدف أبيض ألغي بداعي التسلل.
ق14: جوووول الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق سيرخيو راموس الذي لعب ركلة جزاء اثر عرقلة كروس بطريقة بانينكا رائعة.
ق7: جووول ثاني رودريجو من رأسية داخل منطقة الجزاء.
ق4: جوووول أول للملكي عن طريق رودريجو جويس الذي استغل عرضية من الجانب الأيسر وراوغ ثم سدد بيسراه.
انطلاق اللقاء
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باريس سان جيرمان وكلوب بروج (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق76: كلوب بروج يهدر فرصة التعادل ويضيع ركلة جزاء تصدى لها نافاس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22: إيكاردي يتقدم لباريس من عرضية استقبلها في الشباك
انطلاق اللقاء
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أتالانتا ومانشستر سيتي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق80: أوووه سيتي في موقف حرج.. طرد الحارس البديل كلاوديو برافو الذي دخل مع بداية الشوط الثاني مكان إيديرسون المصاب.
ق49: ماريو باسيليتش يتعادل للفريق الإيطالي من رأسية اثر عرضية من أليخاندرو جوميز.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: جيسوس يهدر ركلة جزاء لسيتي.
ق7: جووول سترلينج يتقدم لسيتي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كعب رائع من جيسوس.
انطلاق اللقاء
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ريد ستار وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق85: كريستيان إريكسن يضيف الخامس للديوك.
ق61: الثااااالث عن طريق سون أيضا.
ق57: توتنام يضيف الثاني عن طريق سون هيونج مين.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق34: جيوفاني لو سيلسو يتقدم للديوك.
النجم الاحمر 0 × 1 توتنهام | هدف لوسينسيو غريب عجيب 🤣🤣 " 🎥#CZVTOT#THFC#UCL
VIA: @FasterGoal pic.twitter.com/4D258YnV3f— @MMMJMKM (@mmmjmkm) November 6, 2019
انطلاق اللقاء
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ليفركوزن وأتليتكو مدريد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق94: أتليتكو يقلص الفارق عن طريق ألفارو موراتا
ق55: كيفن فولاند يسجل الثاني للفريق الألماني في شباك أتليتكو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: ليفركوزن يتقدم على أتليتكو بفضل توماس بارتي الذي سجل بالخطأ في مرماه.
انطلاق اللقاء
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دينامو زغرب وشاختا دونيتسك (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)
انتهت
ق98: جوووول شاختا يتعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء.
ق90: شاختار يضيف الثاني ويقلص الفارق لهدف واحد عن طريق جونيور مورايش
ق89: أريان آديمي يضيف الثالث للفريق الكرواتي.
ق83: لوكا إيفانوسيتش يتقدم لدينامو.
ق79: طرد مارلوس لاعب شاختار ليتساوى عدد الفريقين.
ق74: طرد نيكولا مورو لاعب دينامو زغرب بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25: دينامو يتعادل عن طريق برونو بيتكوفيتش.
ق13: آلان باتريك يتقدم لشاختار على حساب دينامو زغرب.
انطلاق اللقاء