انتهت ليلة الأبطال - ريال مدريد (6) جالاتاسراي (0).. باريس يتأهل

يستقبل ريال مدريد ضيفه جالاتاسراي أملا في استعادة مسار الانتصارات الغائبة واسترجعاه سجله الجيد أوروبيا.

6 مباريات تقام في نفس التوقيت بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لجميع مواجهات ليلة الأبطال، فتابعونا.

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ريال مدريد وجالاتسراي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق92: رودريجووووو هاتريك.

ق81: جووول بنزيمة يسجل من جديد الهدف الخامس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: بنزيمة والراااااابع بعد تمريرة من رودريجو.

ق39: كاسيميرو يسجل هدف أبيض ألغي بداعي التسلل.

ق14: جوووول الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق سيرخيو راموس الذي لعب ركلة جزاء اثر عرقلة كروس بطريقة بانينكا رائعة.

ق7: جووول ثاني رودريجو من رأسية داخل منطقة الجزاء.

ق4: جوووول أول للملكي عن طريق رودريجو جويس الذي استغل عرضية من الجانب الأيسر وراوغ ثم سدد بيسراه.

انطلاق اللقاء

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باريس سان جيرمان وكلوب بروج (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق76: كلوب بروج يهدر فرصة التعادل ويضيع ركلة جزاء تصدى لها نافاس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: إيكاردي يتقدم لباريس من عرضية استقبلها في الشباك

انطلاق اللقاء

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أتالانتا ومانشستر سيتي (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق80: أوووه سيتي في موقف حرج.. طرد الحارس البديل كلاوديو برافو الذي دخل مع بداية الشوط الثاني مكان إيديرسون المصاب.

ق49: ماريو باسيليتش يتعادل للفريق الإيطالي من رأسية اثر عرضية من أليخاندرو جوميز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: جيسوس يهدر ركلة جزاء لسيتي.

ق7: جووول سترلينج يتقدم لسيتي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كعب رائع من جيسوس.

انطلاق اللقاء

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ريد ستار وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق85: كريستيان إريكسن يضيف الخامس للديوك.

ق61: الثااااالث عن طريق سون أيضا.

ق57: توتنام يضيف الثاني عن طريق سون هيونج مين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: جيوفاني لو سيلسو يتقدم للديوك.

انطلاق اللقاء

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ليفركوزن وأتليتكو مدريد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق94: أتليتكو يقلص الفارق عن طريق ألفارو موراتا

ق55: كيفن فولاند يسجل الثاني للفريق الألماني في شباك أتليتكو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: ليفركوزن يتقدم على أتليتكو بفضل توماس بارتي الذي سجل بالخطأ في مرماه.

انطلاق اللقاء

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دينامو زغرب وشاختا دونيتسك (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة)

انتهت

ق98: جوووول شاختا يتعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء.

ق90: شاختار يضيف الثاني ويقلص الفارق لهدف واحد عن طريق جونيور مورايش

ق89: أريان آديمي يضيف الثالث للفريق الكرواتي.

ق83: لوكا إيفانوسيتش يتقدم لدينامو.

ق79: طرد مارلوس لاعب شاختار ليتساوى عدد الفريقين.

ق74: طرد نيكولا مورو لاعب دينامو زغرب بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: دينامو يتعادل عن طريق برونو بيتكوفيتش.

ق13: آلان باتريك يتقدم لشاختار على حساب دينامو زغرب.

انطلاق اللقاء