انتهت ليلة الأبطال - لوكوموتيف (1)-(2) يوفنتوس.. بايرن (2)-(0) أولمبياكوس

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات السابعة إلا 5 دقائق من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة لوكوموتيف موسكو ويوفنتوس اضغط هنا

نهاية المباراة

ق +93: جووووووووول دوجلاس كوستا يسجل الهدف الثاني ويمنح الفوز لليوفي

ق 12: جوووووووول هدف التعادل لفريق لوكوموتيف ن طريق أليكسي ميرانتشوك

ق 8: جوووووول يوفنتوس يسجل الأول من ركلة حرة نفذها رونالدو وتابعها رامسي

ويخوض بايرن ميونيخ أول مباراة له بعد رحيل مدربه نيكو كوفاتش.

لمتابعة مباراة بايرن ميونيخ وأولمبياكوس اضغط هنا

نهاية المباراة

ق 89:جووووووول بيرسيتش يضيف الهدف الثاني

ق 69: جووول ليفاندوفسكي يسجل الهدف الأول

ق 25: اللعب منحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرمى