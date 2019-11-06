انتهت الدوري الأوروبي - فيتوريا جيماريش (1) أرسنال (1).. نجاة الجنرز من الخسارة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

أرسنال - كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية خاصة لمباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية اللقاء

أخبار متعلقة

إيمري يُعلن تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال.. وأوباميانج القائد الجديد ماذا لو تولى مورينيو تدريب أرسنال.. قبلة الحياة للدفاع وأوزيل؟ بالفيديو - أيام أرسنال السيئة مستمرة.. إيمري يُفرط في الانتصار أمام ولفرهابمتون تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري

ق:90+3: لاعبو جيماريش أهدروا فرصتين محققتين لتسجيل الفوز القاتل.

ق90+1: مقصية من داخل منطقة الست ياردات تقود الفريق البرتغالي للتعادل.

ق80: شوكردان مصطافى يتقدم لأرسنال برأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: فرص ضائعة من كلا الطرفين، والتعادل السلبي لا زال مستمرا.

بداية اللقاء

الدوري الأوروبي أرسنال

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيديو في الجول – أبو تريكة.. صديقك الذي سينقذك دائما 2 دقيقة | حكايات في الجول
الإسماعيلي يشرح أسباب الخسارة الودية الثانية أمام نادي مصر 25 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد السلة لـ في الجول: كل مخطئ سيعاقب.. لن نأخذ بالفيديو ولكن 27 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل باريس سان جيرمان - إيكاردي بدلا من كافاني أمام كلوب بروج 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - هازارد يقود الهجوم أمام جالاتا سراي 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - بيرناردو في الوسط ومحرز في الهجوم أمام أتالانتا 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 أول تعقيب من الزمالك على "تصالح تركي آل الشيخ مع الأهلي" 3 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 4 رسميا - انضمام أحمد أيمن منصور لـ منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

قد ينال إعجابك