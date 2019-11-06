انتهت الدوري الأوروبي - فيتوريا جيماريش (1) أرسنال (1).. نجاة الجنرز من الخسارة
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية خاصة لمباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.
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نهاية اللقاء
ق:90+3: لاعبو جيماريش أهدروا فرصتين محققتين لتسجيل الفوز القاتل.
ق90+1: مقصية من داخل منطقة الست ياردات تقود الفريق البرتغالي للتعادل.
ق80: شوكردان مصطافى يتقدم لأرسنال برأسية متقنة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق25: فرص ضائعة من كلا الطرفين، والتعادل السلبي لا زال مستمرا.
بداية اللقاء