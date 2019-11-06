انتهت الدوري الأوروبي - فيتوريا جيماريش (1) أرسنال (1).. نجاة الجنرز من الخسارة

يقدم FilGoal.com تغطية خاصة لمباراة فيتوريا جيماريش البرتغالي ضد أرسنال في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

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نهاية اللقاء

ق:90+3: لاعبو جيماريش أهدروا فرصتين محققتين لتسجيل الفوز القاتل.

ق90+1: مقصية من داخل منطقة الست ياردات تقود الفريق البرتغالي للتعادل.

ق80: شوكردان مصطافى يتقدم لأرسنال برأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق25: فرص ضائعة من كلا الطرفين، والتعادل السلبي لا زال مستمرا.

بداية اللقاء