التشكيل – بنشرقي وأوباما والسعيد يقودون هجوم الزمالك ضد جنوب إفريقيا الأوليمبي

دفع ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك بالخماسي حازم إمام ومحمد حسن ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" في خط وسط فريقه لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي وديا.

الزمالك يلعب بعمر السعيد وحيدا في الهجوم، ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، والثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا في السادس من أكتوبر استغلالا لفترة توقف مسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمدي النقاز – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

الوسط: حازم إمام – محمد حسن – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم أوباما

الهجوم: عمر السعيد