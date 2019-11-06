بالفيديو - صلاح يفتح طريق الانتصار.. ليفربول يفوز على جينك ويتصدر مجموعته

صنع محمد صلاح هدفا مهد به طريق ليفربول لفوز عصيب على جينك البلجيكي وتصدره لمجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على جينك بهدفين لهدف يوم الثلاثاء في ملعب أنفيلد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

افتتح جيورجينيو فينالدوم أهداف المباراة في الدقيقة 14.

وأدرك مبوانا ساماتا التعادل لجينك في الدقيقة 41 برأسية قوية.

وفي الدقيقة 53 أرسل صلاح بينية لأليكس أوكسلايد تشامبرلين الذي سدد في الشباك ليقتنص الثلاث نقاط كاملة لليفربول.

واستغل ليفربول تعثر نابولي الذي تعادل إيجابيا بهدف لمثله في ملعب سان باولو مع ريد بول سالزبورج ليتصدر المجموعة بتسع نقاط.

فيما يأتي نابولي ثانيا بثماني نقاط يليهما سالزبورج النمساوي ثالثا بأربع نقاط.

ويحتل جينك المركز الرابع بنقطة وحيدة.

رأسية ساماتا تصدم ليفربول

بدأت المباراة بضغط قوي من ليفربول الباحث عن الفوز وسدد نابي كيتا كرة قوية ولكن شتتها الدفاع، قبل أن يسدد صلاح كرة أخرى ارتدت من مدافعي الفريق البلجيكي.

وفي الدقيقة 14 استغل فينالدوم تشتيت خاطئ للكرة من دفاع جينك ليسدد مباشرة في الشباك معلنا تقدم ليفربول.

وكاد نابي كيتا يضاعف النتيجة ولكن تسديدته تصدى لها حارس جينك.

وسدد صلاح كرة قوية في الدقيقة 40 مرت بجوار مرمى جينك.

وعقب دقيقة واحدة فقط استغل ساماتا عرضية من ركلة ركنية حولها برأسية قوية في الشباك ليدرك التعادل لجينك.

صناعة صلاح

بدأ الشوط الثاني مثل نظيره الأول وضغط ليفربول بقوة على دفاع الفريق البلجيكي.

وسدد أوريجي كرة قوية تصدى لها حارس جينك على مرتين.

وفي الدقيقة 54 مرر صلاح بينية جميلة استغلها تشامبرلين وسدد بيسراه في الشباك ليعلن عن تقدم ليفربول.

وتلا ذلك تسديدة قوية من أرنولد مرت أعلى مرمى جينك.

وكاد جينك يدرك التعادل في الدقيقة 82 بعدما انفرد بريان هاينن بالمرمى وسدد بقوة ولكن أليسون تصدى له.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بانتصار ليفربول بهدفين لهدف.

video:1

نابولي X ريد بول سالزبورج

وفي إيطاليا تعادل نابولي إيجابيا بهدف لمثله مع سالزبورج النمساوي.

افتتح إيرليج هالاند أهداف اللقاء للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 44 أدرك هيرفينج لوزانو التعادل لصالح نابولي.

video:2