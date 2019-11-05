انتهت ليلة الأبطال - برشلونة (0) سلافيا براج (0)

يستقبل برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار آخر على ضيفه يضمن له صدارة المجموعة.

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انتهت

ق59: أرتورو فيدال يسجل والحكم يلغيه بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: براج يسجل هدف التقدم بعد مجموعة رائعة من تبادل التمريرات أمام منطقة جزاء برشلونة ومشاهدة من لاعبي بارسا ولكن راية التسلل ألغته.

ق43: تسديدة قوية من ميسي من الجانب الأيسر ولكن الحارس يتصدى.

ق35: ميسي يراوغ وينطلق ويسدد ولكن العارضة تتصدى.

انطلاق اللقاء