انتهت ليلة الأبطال - برشلونة (0) سلافيا براج (0)

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

برشلونة - سلافيا براج

يستقبل برشلونة نظيره سلافيا براج التشيكي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل الفريق الكتالوني في تحقيق انتصار آخر على ضيفه يضمن له صدارة المجموعة.

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انتهت

ق59: أرتورو فيدال يسجل والحكم يلغيه بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: براج يسجل هدف التقدم بعد مجموعة رائعة من تبادل التمريرات أمام منطقة جزاء برشلونة ومشاهدة من لاعبي بارسا ولكن راية التسلل ألغته.

ق43: تسديدة قوية من ميسي من الجانب الأيسر ولكن الحارس يتصدى.

ق35: ميسي يراوغ وينطلق ويسدد ولكن العارضة تتصدى.

انطلاق اللقاء

برشلونة ليلة الأبطال

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