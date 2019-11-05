NBA - خسارة أولى لـ سيكسرز على يد بوكر.. وشباب واريورز يهزمون بلايزرز

ألحق فونيكس صنز أول هزيمة بفريق فيلاديلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA.

وفاز الصنز على السيكسرز بنتيجة 114-109 في المباراة التي غاب عنها جويل إمبيد نجم الأخير لعوبة الإيقاف.

وحمل دفين بوكر نجم الصنز فريقه على عاقته وتكفل بكتابة أول هزيمة لفريق السيكسرز هذا الموسم.

بوكر سجل في المباراة 40 نقطة ليقود فريقه بعد هذا الانتصار للمركز الثاني بجدول ترتيب المنطقة الغربية خلف لوس أنجلوس ليكرز المتصدر.

وكالعادة واصل النجم جيمس هاردن لاعب هيوستن روكيتس تألقه وقاد فريقه للفوز على ممفيس جريرليس بنتيجة 107-100.

هاردن ذو اللحية الشهيرة سجل في المباراة 44 نقطة وحقق 10 متابعات وقدم 6 مساعدات.

وحقق هاردن رقما قياسيا جديدا في مسيرته مع كرة السلة بعدما وصل للمباراة رقم 80 التي يسجل بها 40 نقطة أو أكثر.

أما النجم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو قاد فريقه ميلوكي باكس للفوز على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 134-106.

يانيس سجل خلال المباراة 34 نقطة وحقق 15 متابعة وقدم 6 مساعدات.

وبعد هذا الفوز أصبح الباكس في المركز الرابع بجدول ترتيب المنطقة الشرقية في NBA خلف ميامي هيت المتصدر والسيكسرز في المركز الثاني ثم بوسطن سيلتيكس في المركز الثالث.

وفي واحدة من أكثر مباريات فجر الثلاثاء إثارة، فاز بروكلين نيتس على نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 135-125.

وبعدما تقدم بروكلين بفارق أكبر من 20 نقطة استطاع البيليكانز العودة والاقتراب في النتيجة لتستمر إثارة المباراة حتى الثواني الأخير.

وواصل النجم كايري إيرفنج تألقه مع فريقه بروكلين نيتس وسجل 39 نقطة وحقق 4 متابعات وقدم 9 مساعدات.

بينما تألق من جانب البيليكانز بروندون إنجرام مسجلا 40 نقطة وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن.

وأخيرا نجح جولدن ستيت واريورز في تحقيق الفوز الثاني له في الدوري بعد سلسلة من الهزائم على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 127-118.

جولدن ستيت الفائز بلقب NBA 3 مرات خلال أخر 5 سنوات غاب عنه جميع نجومه الكبار في هذه المباراة.

الثنائي ستيفن كيري وكلاي تومسون للإصابة، ودرايموند جرين ودي أنجيلو راسيل للراحة من قبل المدير الفني.

وفي ظل هذه الغيابات تكفل الروكي إريك باسكال بتحقيق الفوز للواريورز.

باسكال سجل 34 نقطة وحقق 13 متابعة.

34 نقطة من باسكال في سلة البلايزرز هو الرقم الأعلى من النقاط لأي لاعب روكي منذ انطلاق الموسم الحالي.

ومن جانب البلايزرز تألق النجم داميان ليلارد مسجلا 39 نقطة.