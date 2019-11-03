انتهت في البطولة العربية - الاتحاد السكندري (2) (0) المحرق البحريني.. أسبقية سكندرية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الاتحاد - المحرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المحرق البحريني في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية.

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نهاية المباراة

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ق.66 خالد قمر يضيف الهدف الثاني للاتحاد بعد عرضية من الجهة اليسرى

ق.61 إسماعيل عبد اللطيف ينطلق خلف دفاع الاتحاد ويهدر انفرادا بعد تصدي حسين السيد

ق.59 إسماعيل عبد اللطيف ينفذ ركلة حرة للمحرق تمر أعلى العارضة

ق.50 تسديدة بعيدة المدى من أحمد رفعت تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+45 أحمد رفعت يسجل الهدف الأول للاتحاد من ركلة جزاء

ق.45 ركلة جزاء للاتحاد بعد لمسة يد على وليد الحيام لاعب المحرق

ق.44 خالد قمر يطلق تسديدة تمر بجار القائم الأيمن.

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

البطولة العربية الاتحاد السكندري المحرق البحريني

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