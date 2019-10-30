انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (5) ليجانيس (0).. الملكي يُمتع

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد

يقدم FilGoal.com متابعة حية لمباراة ريال مدريد أمام ليجانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

نهاية اللقاء

ق 90: كاربخال يرسل عرضية إلى الصربي لوكا يوفيتش الذي أودع الكرة الشباك برأسية لا تُصد.

ق 68: بنزيمة يكتفى من صناعة الأهداف ويسجل الرابع من علامة الجزاء.

ق 67: القائم يتصدى لتسديدة كريم بنزيمة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 23: ضربة جزاء أهدرها سيرخيو راموس ومن ثم تقنية الفيديو طالبت بإعادة الركلة ونفذها مجددا بنجاح.

ق 8: بنزيمة يواصل صناعة الأهداف، عرضية إلى توني كروس الذي أودع الكرة في الشباك.

ق 7: الهدف الأول لريال مدريد عن طريق رودريجيو جوس من صناعة كريم بنزيمة.

بداية اللقاء

في إسبانيا ريال مدريد

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