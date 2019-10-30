NBA - ليلة خيالية لـ أنتوني دايفز.. وإثارة اللحظات الأخيرة بين مافريكس والناجيتس

ما فعله أنتوني دايفز نجم لوس أنجلوس ليكرز أمام ميمفيس جريزليس لا يوصف إلا بالخيالي، ولما لا بعدما سجل 40 نقطة وحقق 20 متابعة في المباراة.

تألق دايفز قاد الليكرز للفوز على الجريزليس بنتيجة 120-91 وهو الانتصار الثالث للفريق من أصل 4 مباريات لعبها حتى الآن منذ انطلاق الموسم الحالي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

3 انتصارات من أصل 4 مباريات هي أفضل بداية يحققها فريق لوس أنجلوس ليكرز في الدوري منذ عام 2011.

كذلك لم يحرز أي لاعب في لوس أنجلوس ليكرز 40 نقطة في مباراة واحدة منذ عام 2003 عندما حقق الأسطورة شاكيل أونيل هذا الرقم.

40 نقطة للنجم أنتوني دايفز سجلهم خلال 3 أرباع فقط من المباراة ولم يشارك في الربع الأخير بعدما حسمت النتيجة.

المباراة أيضا شهدت تألق الأسطورة ليبرون جيمس وسجل 23 نقطة وقدم 8 تمريرات مساعدة.

في مباراة ثانية أقيمت أيضا فجر الأربعاء فاز فريق دالاس مافركيس على دينفر ناجيتس بنتيجة 109-106.

المواجهة شهدت الكثير من الإثارة في دقائقها الأخيرة لتقارب النتيجة بين الفريقين قبل أن يحسم دالاس الفوز في اللحظات الأخيرة بعدما فشل الناجيتس في تسجيل التعادل في أخر 10 ثوان.

وكالعادة ورغم عدم تسجيله للكثير من النقاط سجل النجم الشاب لوكا دونيشتش لاعب دالاس مافريكس سلة الحسم لفريقه في الثواني الأخيرة من المواجهة.

لوكا البالغ من العمر 20 عاما سجل خلال المباراة 13 نقطة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة التي أقيمت فجر الأربعاء سجل النجم جيمي باتلر ظهوره الأول مع فريقه الجديد ميامي هيت ضد أتالانتا هوكس بنتيجة 112-97.

وسجل باتلر 21 نقطة وحقق 5 متابعات للكرة.

ورغم حسم ميامي هيت الفوز بفارق كبير من النقاط إلا أن المباراة حملت الكثير من الإثارة وتألق بها عدد كبير من اللاعبين.

المفاجأة في المباراة كانت تألق تايلر هييرو لاعب ميامي هيت الشاب والذي يخوض موسمه الأول في الـNBA مسجلا 29 نقطة وحقق أيضا 7 متابعات للكرة.

الروكي هييرو البالغ من العمر 19 عاما اختاره فريق ميامي هيت في درافت الموسم الحالي وكان رقم بطاقته 13.

كما حملت المباراة أخبار سيئة لفريق أتالانتا هوكس بعدما تعرض نجمه الشاب تراي يونج للإصابة بالتواء في كاحل القدم.

وأعلن فريق أتالانتا هوكس أن تراي يونج سيغيب عن الملاعب بسبب هذه الإصابة لمدة أسبوعين.