بالفيديو – الفوز الأول على بريشيا منذ 2005.. إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا

حقق إنتر الفوز الثامن له الموسم الحالي في الدوري الإيطالي بالتفوق على بريشيا خارج القواعد بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة.

ماريو بالوتيلي دخل المباراة مدعوما بجماهير ماريو ريجامونتي من أجل تسجيل أول أهدافه في شباك إنتر فريقه السابق.

كتيبة أنطونيو كونتي رفضت تلك المرة في التفريط في صدارة الدوري الإيطالي بعد التعادل مع بارما في جوسيبي مياتزا الجولة السابقة، وتحقق ما أراد بشكل مؤقت عقب صافرة النهاية.

وصف المباراة

إنتر تقدم في المباراة بهدف أول في الدقيقة 23 بتمريرة رأسية من ستيفان دي فري إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سدد من خارج منطقة الجزاء.

تسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع ثم سكنت الشباك من فوق الحارس معلنة عن تقدم الأفاعي.

الدقائق التالية شهدت تدخلات قوية من لاعبي الفريقين انتهت بحصول 4 لاعبين على بطاقات صفراء بواقع 2 لكل فريق في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل روميلو لوكاكو هدف التقدم من تسديدة صاروخية في شباك الحارس على يمناه إذ رفع رصيده إلى 7 أهداف بقميص النيراتزوري في الدوري الإيطالي.

رد أصحاب الأرض جاء بعد 13 دقيقة عقب سلسلة من التمريرات السريعة انتهت بتسديدة من بيسولي تصدى لها سمير هاندانوفيتش لكن ارتطمت بقدم ميلان شكرينيار وقلصت الفارق.

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ضغط بريشيا تصاعد في الدقائق الأخيرة من اللقاء بعد نزول أليساندرو ماتري لمجاورة بالوتيلي وألفريدو دوناروما في الخط الهجومي، لكنها لم تُسفر عن التعادل.

فوز رفع رصيد إنتر إلى 25 نقطة ورقم قياسي جديد لأنطونيو كونتي الذي سجل معه الفريق خلال أول 13 مباراة في جميع المسابقات.

وفوز هو الأول لإنتر على بريشيا منذ 2005 إذا فشل النيراتزوري في تحقيق أي فوز على بريشيا في مواجهتي موسم 2010-2011 والتي انتهت كلاهما بالتعادل.

بينما توقف رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الـ 18 في ترتيب الدوري الإنجليزي.