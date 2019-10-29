انتهت - برشلونة (5) بلد الوليد (1).. ليلة الأرقام القياسية

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

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نهاية اللقاء بفوز برشلونة

ق 77: لويس سواريز ينضم لقائمة المُسجلين في المباراة.

ق 75: بينية من إيفان راكيتيتش إلى ليونيل ميسي داخل منطقة الجزاء انتهت بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: ميسي يفعلها من ركلة ثابتة ويضيف الثالث لبرشلونة.

ق 29: أرتورو فيدال يتقدم للبلاوجرانا من صناعة ميسي.

ق 15: كيكو أوليفاس يتعادل للضيوف بعد كرة مرتدة من تير شتيجن لتسكن الشباك معلنة عن التعادل.

ق 3: تشتيت خاطئ من دفاع بلد الوليد وتسديدة قوية من كليمون لونجليه تسكن الشباك.

بداية اللقاء

برشلونة الدوري الإسباني

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