إبراهيموفيتش يُشكل هجوما ناريا في التشكيل المثالي للدوري الأمريكي 2019

أعلن الدوري الأمريكي لكرة القدم التشكيل المثالي لموسم 2019 الذي شهد تواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمكسيكي كارلوس فيلا في هجوم الأفضل.

التشكيل المثالي شهد تواجد 11 لاعبا في خطة 3-4-3، إذ سجل الثلاثي الهجومي فقط 91 هدفا في 26 مباراة رفقة الفنزويلي جوزيف مارتينيز.

الثلاثي الهجومي يتنافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري والتي لم يتم الإعلان عنها بعد.

القائمة شهدت تواجد الحارس الإيطالي فيتو مانوني لاعب أرسنال وسندرلاند السابق، وإكي أوبارا أفضل مدافع الموسم الحالي.

كارلوس فيلا صار صاحب أعلى عدد من الأهداف في موسم واحد برصيد 34 هدفا، ليكسر رقم جوزيف مارتينيز ومتفوقا على زلاتان إبراهيموفيتش.

وجاء التشكيل المثالي كالآتي لموسم 2019:

حراسة المرمى: فيتو مانوني (مينيسوتا يونايتد)

الدفاع: واكر زيميرمان (لوس أنجلوس) – ميليز روبنسون (أتلانتا يونايتد) – إكي أوبارا (مينيوستا يونايتد)

الوسط: أليخاندرو بوزيلو (تورنتو) – ماكسي موراليز (نيويورك سيتي) – كارليس جيل (نيو أنجلاند ريفولوشن) – إدوارد أتويستا (لوس أنجلوس)

الهجوم: كارلوس فيلا (لوس أنجلوس) – جوزيف مارتينيز (أتلانتا يونايتد) – زلاتان إبراهيموفيتش (لوس أنجلوس جالاكسي).

لوس أنجلوس يلتقي في نهائي القسم الغربي مع تورنتو بطل نسخة 2017.

بينما يقابل أتلانتا يونايتد حامل اللقب سياتل ساوندرز في نهائي القسم الشرقي، والفائز من المباراتين يلتقي في نهائي كأس الدوري الأمريكي.