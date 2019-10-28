اسكواش - مروان الشوربجي يبطل "ريمونتادا" مصطفى عسل ويتأهل لربع نهائي مصر الدولية

ينتقل مروان الشوربجي للعب أمام الأهرامات بعد التأهل لربع نهائي بطولة CIB مصر الدولية لرجال الاسكواش في مباراة مثيرة أمام بطل الناشئين مصطفى عسل.

تغلب الشوربجي على مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت لما يقرب من ساعة.

أقيمت المباراة في نادي الصيد بأكتوبر لتنتقل باقي المباريات بداية من غد الثلاثاء إلى الأهرامات.

تقدم مروان الشوربجي بشوطين متتاليين بالفوز 11-5 و 11-2 قبل أن يعود مصطفى عسل بالتعادل بشوطين 11-7 و11-7.

وفي الشوط الفاصل والحاسم عاد مروان الشوربجي مجددا ليحسمه بنتيجة 11-5.

وينتظر مروان الشوربجي الفائز من مواجهة كريم عبد الجواد ولاعب هونج كونج ليو أو.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء على الملعب الزجاجي أمام الأهرامات مع مباريات بطولة العالم للسيدات.