بالفيديو - بديل لوريس يمنع صلاح من التسجيل لـ ليفربول

اسم باولو جازانيجا لم يكن معروفا لكثير من المتابعين قبل مباراة فريقه توتنام أمام ليفربول، وهذا وضع لن يستمر طويلا.

حارس المرمى الأرجنتيني الذي يشارك اضطراريا بسبب إصابة القائد هوجو لوريس، تصدى لتسديدة قوية من صلاح في الدقيقة 27.

النجم المصري حاول معادلة النتيجة لـ ليفربول قبل انقضاء نصف ساعة بتسديدة من على حدود المنطقة، لكن جازانيجا تألق وأبعد الكرة.

لترتد إلى روبيرتو فيرمينو الذي سددها وحاول التسجيل بدوره، لكن جازانيجا ظهر من جديد وأقدم على تصدٍ ثنائي رائع.

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جازانيجا واصل التألق في اللحظات التالية، عندما أبعد رأسية فيرجيل فان دايك، ثم تسديدة ترينت أليكساندر أرنولد القوية.