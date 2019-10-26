ماذا قدم تريزيجيه ضد مانشستر سيتي؟ أكثر من سدد ودفاع مميز

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 16:07

كتب : محمد يسري

تريزيجيه - أستون فيلا - مانشستر سيتي

غلب الطابع الدفاعي على أداء محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا أمام مانشستر سيتي.

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتريزيجيه عاد للمشاركة أساسيا بعد غياب 3 مباريات.

أسلوب لعب السماوي فرض على تريزيجيه تقديم دور دفاعي في أغلب الأوقات لكن ذلك لم يمنعه من المحاولة على المرمى.

ماذا قدم بالمصري بالأرقام؟ اضغط هنـا.

تريزيجيه مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بركات: اتفقت مع ميتشو وأمير مرتضى على منح لاعبي الزمالك راحة 3 أيام فقط 2 دقيقة | الدوري المصري
توتنام ضحية صلاح المفضلة 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بركات: كهربا ليس غريبا على المنتخب.. والبدري يستطيع السيطرة عليه 21 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بيرنلي يهاجم أودوي: هذا الغطس سيحوّل اللعبة إلى مسرحية هزلية 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طارق سليمان يرد على تقارير "عودته للعمل مع لاسارتي" 33 دقيقة | مصر
بالفيديو – يا مراحب بـ جنون الـ 2-7-2.. تغييرات موتا تقود جنوى لقهر بريشيا 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك