ماذا قدم تريزيجيه ضد مانشستر سيتي؟ أكثر من سدد ودفاع مميز

غلب الطابع الدفاعي على أداء محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا أمام مانشستر سيتي.

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتريزيجيه عاد للمشاركة أساسيا بعد غياب 3 مباريات.

أسلوب لعب السماوي فرض على تريزيجيه تقديم دور دفاعي في أغلب الأوقات لكن ذلك لم يمنعه من المحاولة على المرمى.

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