حلقتنا عن بيان اتحاد الكرة بتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك لما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ومن المستفيد والخاسر في هذه الأزمة.

دعوة للاستماع بهدوء والتعرف على حقيقة نتائج تلك القرارات.. وما هي التخريجة.

هذا ما يناقشه محررنا فادي أشرف في البودكاست المقدم من FilGoal.com

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