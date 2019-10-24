أهداف الأربعاء الكروي - أفضل أهداف الجولة.. وليفربول وبرشلونة وإنتر

عاد محمد صلاح ليسجل ويصنع في فوز ليفربول الرباعي على جينك، وتخطى برشلونة سلافيا براج بصعوبة، أما إنتر فحقق فوزه الأول.

أهداف رائعة وتسديدات صاروخية وأخرى قاتلة في ليلة كروية عامرة بالأهداف في دوري أبطال أوروبا.

وفي البطولة العربية نجح الإسماعيلي في الانتصار على الجزيرة الإماراتي بفضل هدفي بينسون شيلونجو.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع أهداف الأربعاء الكروي.

الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

لايبزج وزينيت (وأحد أفضل أهداف الجولة - الهدف الأخير)

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تشيلسي وأياكس

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برشلونة وسلافيا براج

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ليفربول وجينك

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ملخص لمسات صلاح

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إنتر وبروسيا دورتموند

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نابولي وسالزبورج

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ليل وفالنسيا

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بنفيكا وليون

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