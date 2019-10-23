انتهت ليلة الأبطال – إنتر (2) دورتموند (0).. برشلونة يتفوق على سلافيا بصعوبة

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:41

كتب : FilGoal

برشلونة - سواريز - جريزمان - إيبار - ميسي - دي يونج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

سالزبورج X نابولي

نهاية اللقاء.

ق73: لورينزو إينسيني يتقدم مجددا لنابولي من صناعة ميرتينز.

ق72: إيرلانج هولاند يرد على ميرتينز للمرة الثانية ويفرض التعادل.

ق64: درايس ميرتينز يعيد نابولي للمقدمة خارج القواعد.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق40: إيرلانج هولاند يدرك التعادل لسالزبورج من ركلة جزاء.

ق17: درايس ميرتينز يتقدم لنابولي

بداية اللقاء.

--

إنتر ميلان X بروسيا دورتموند

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نهاية اللقاء.

ق89: أنطونيو كاندريفا استغل مرتدة سريعة لإنتر وسجل الهدف الثاني.

ق82: لاوتارو مارتينيز يُهدر فرصة زيادة الفارق وبوركي يتصدى لركلة جزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق21: إنتر يتقدم عن طريق لاوتارو مارتينيز.

بداية اللقاء.

--

سلافيا براج X برشلونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية اللقاء.

ق 58 لويس سواريز يستغل خطأ المدافع ويسجل هدف التقدم لبرشلونة وتم احتسابه هدفا عكسيا على لاعب الفريق التشيكي.

ق 51 يان بوريل يُعدل النتيجة في شباك برشلونة لصالح أصحاب الأرض.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق3: للهدف الأول لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي.

بداية اللقاء.

--

بنفيكا X ليون

نهاية اللقاء.

ق 86: بيتزي يتقدم مجددا لبنفيكا.

ق 70: ممفيس ديباي يحرز هدف التعادل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق4: رافا سيلفا يتقدم لبنفيكا.

بداية اللقاء.

--

ليل X فالنسيا

نهاية اللقاء

ق90+5: إيكوني يعادل النتيجة لليل.

ق63: ماكسيمليانو جوميز يتقدم للخفافيش

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

بداية اللقاء.

ليلة الأبطال برشلونة إنتر ميلان دورتموند

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