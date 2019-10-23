انتهت ليلة الأبطال – إنتر (2) دورتموند (0).. برشلونة يتفوق على سلافيا بصعوبة
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:41
كتب : FilGoal
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سالزبورج X نابولي
نهاية اللقاء.
ق73: لورينزو إينسيني يتقدم مجددا لنابولي من صناعة ميرتينز.
ق72: إيرلانج هولاند يرد على ميرتينز للمرة الثانية ويفرض التعادل.
ق64: درايس ميرتينز يعيد نابولي للمقدمة خارج القواعد.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق40: إيرلانج هولاند يدرك التعادل لسالزبورج من ركلة جزاء.
ق17: درايس ميرتينز يتقدم لنابولي
بداية اللقاء.
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إنتر ميلان X بروسيا دورتموند
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نهاية اللقاء.
ق89: أنطونيو كاندريفا استغل مرتدة سريعة لإنتر وسجل الهدف الثاني.
ق82: لاوتارو مارتينيز يُهدر فرصة زيادة الفارق وبوركي يتصدى لركلة جزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق21: إنتر يتقدم عن طريق لاوتارو مارتينيز.
بداية اللقاء.
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سلافيا براج X برشلونة
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نهاية اللقاء.
ق 58 لويس سواريز يستغل خطأ المدافع ويسجل هدف التقدم لبرشلونة وتم احتسابه هدفا عكسيا على لاعب الفريق التشيكي.
ق 51 يان بوريل يُعدل النتيجة في شباك برشلونة لصالح أصحاب الأرض.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق3: للهدف الأول لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي.
بداية اللقاء.
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بنفيكا X ليون
نهاية اللقاء.
ق 86: بيتزي يتقدم مجددا لبنفيكا.
ق 70: ممفيس ديباي يحرز هدف التعادل.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق4: رافا سيلفا يتقدم لبنفيكا.
بداية اللقاء.
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ليل X فالنسيا
نهاية اللقاء
ق90+5: إيكوني يعادل النتيجة لليل.
ق63: ماكسيمليانو جوميز يتقدم للخفافيش
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
بداية اللقاء.