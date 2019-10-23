انتهت ليلة الأبطال - جينك (1) ليفربول (4)

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

تشامبرلين - جينك - ليفربول

يلتقي ليفربول مع جينك البلجيكي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعود محمد صلاح للمشاركة رفقة الريدز بعدما غاب للإصابة الفترة الماضية.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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انتهت

ق88: ستيفن اودي يسجل هدف الشرف للفريق البلجيكي.

ق87: صلااااااح يضيف الرابع.

77: جوووول ثالث عن طريق ساديو ماني من صناعة محمد صلاح.

ق57: تشامبرلين يتألق ويضيف هدف ثاني رائع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: مبوانا ساماتا يسجل التعادل للفريق البلجيكي ولكن الحكم يلغيه بداعي تدخل قوي على ميلنر.

ق2: جووول مبكر لليفربول عن طريق تشامبرلين.

انطلاق اللقاء

ليفربول محمد صلاح

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