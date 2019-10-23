انتهت ليلة الأبطال - جينك (1) ليفربول (4)
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:28
كتب : FilGoal
يلتقي ليفربول مع جينك البلجيكي في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويعود محمد صلاح للمشاركة رفقة الريدز بعدما غاب للإصابة الفترة الماضية.
FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا.
_____________________________
انتهت
ق88: ستيفن اودي يسجل هدف الشرف للفريق البلجيكي.
ق87: صلااااااح يضيف الرابع.
77: جوووول ثالث عن طريق ساديو ماني من صناعة محمد صلاح.
ق57: تشامبرلين يتألق ويضيف هدف ثاني رائع.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق26: مبوانا ساماتا يسجل التعادل للفريق البلجيكي ولكن الحكم يلغيه بداعي تدخل قوي على ميلنر.
ق2: جووول مبكر لليفربول عن طريق تشامبرلين.
GOAL! 💥 2-minutes in and @Alex_OxChambo finds the net 🤯#GEN 0 - 1 #LIV#beINUCL #UCL #GENLIV pic.twitter.com/DJesmDEKMG— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2019
انطلاق اللقاء